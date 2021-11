Le samedi 19 novembre 2021, la salle de conférences du centre MAEVA PALACE, sis à Hamdallaye ACI 2000, a abrité une cérémonie consacrée au lancement d’un livre d’hommage au Général Amadou Toumani Touré, ancien Président de la République, reconnu unanimement comme le Soldat-bâtisseur du Mali.

Intitulé ‘‘MEMOIRES DES TRAVAUX PUBLICS DE MA VIE’’, ce livre est un vibrant hommage rendu au Général ATT pour sa vision politique dans le domaine des infrastructures routières principalement.

En effet l’Auteur, Issa Hassimi Diallo, ancien Directeur National des Routes, tenait à rendre un hommage mérité au Président ATT pour les sacrifices consentis dans le cadre du désenclavement intérieur et extérieur du Mali.

Placé sous l’égide du Premier Ministre, Dr Choguel Kokalla Maïga, représenté par l’ex-Premier Ministre Ousmane Issoufi Maïga, l’événement a enregistré la participation massive des membres de la famille d’ATT, de ses anciens Ministres et proches Collaborateurs, des Hautes Personnalités de l’Etat et de l’Administration, des Universitaires, des Entrepreneurs, des Religieux et des Acteurs politiques qui avaient tous une forte admiration pout ATT.

Dans son discours, l’Auteur déclare que son ouvrage est basé sur des faits, des informations recueillies et des objectifs qu’il a dédiés au Grand Public, aux Etudiants, aux Décideurs politiques, aux Chercheurs et à tous ceux qui sont appelés à s’inspirer de la vision et d’ATT ou qui le désireront à l’avenir. Car, selon Issa Hassimi Diallo, l’idéal politique d’ATT n’était autre que de savoir comment faire avancer le Mali. D’où, son slogan favori : « La Route du Développement passe par le Développement de la route ». Ce qui fera qu’ATT ne ménageait aucun effort pour développer et moderniser le réseau routier en reliant les villes, les villages, les hameaux et campements du Mali. Selon l’Auteur, de Kayes à Kidal en passant par Kénièba, Bafoulabé, Kangaba, Nioro du Sahel, Nara, Bamako, Yorosso, Le Delta, Ségou, Niafounké, Tombouctou, Gogui, Gao, Ansongo et Labbézanga, partout au Mali c’est des grandes réalisations avec des routes, ponts, et tant d’autres infrastructurelles modernes au service des Maliens. La finalité pour ATT était de désenclaver du Mali tant à l’intérieur qu’à l’extérieur.

Dans le même ordre d’idées, les autres intervenants dont Mohamed Alhousseyni Touré (ancien Ministre et Directeur de publication de l’Auteur) ; Amadou Traoré (le Représentant de Mme Touré Lobo Traoré et porte-parole de la famille Touré), ou l’ancien Premier Ministre Ousmane Issoufi Maïga, tous ont reconnu et salué le sens élevé de patriotisme d’ATT, le Soldat de la Démocratie et du Développement socioéconomique, une véritable source d’inspiration pour les Générations montantes. A travers ses réalisations dans le domaine des routes et ses efforts le désenclavement du Mali, ATT a également laissé beaucoup de réalisations dans le domaine de l’intégration sous-régionale.

Enfin, notons que l’Auteur et sa mère ont fait un don de plusieurs livres dont le sien à la Bibliothèque Amadou Toumani Touré et à la Fondation ATT pour l’Enfance Mme Touré Lobo Traoré. L’Auteur a offert aussi deux exemplaires de son livre au Président de la transition, le Colonel Assimi Goïta, et à son Premier Ministre, Dr Choguel Kokalla Maïga. L’œuvre est désormais disponible sur le marché livresque de Bamako à raison de 17.500 francs CFA.

