Ministère de la justice et des droits de l’homme : L’Association des femmes juges/magistrates du Mali reçue par le ministre Mamoudou Kassogué

Le mercredi 27 septembre 2023, une étape a été franchie au ministère de la Justice et des Droits de l’Homme du Mali. L’Association des femmes juges/magistrates du Mali (Amafej) a rencontré le ministre de la Justice et des Droits de l’Homme, Mamoudou Kassogué, pour la première fois.

L’Amafej, créée en août 2022, a pour mission de promouvoir la justice, les droits de l’Homme et l’égalité des sexes au Mali. Lors de cette réunion, le ministre Kassogué a exprimé sa reconnaissance envers les femmes juges/magistrates pour leur engagement en faveur de la justice et de l’égalité des sexes.

Le ministre a souligné l’importance du combat de l’Amafej, notamment dans la lutte contre l’impunité, les violences basées sur le genre et l’amélioration de l’accessibilité des femmes aux services de sécurité, de justice et aux droits de l’Homme. Il a également affirmé que le ministère était prêt à soutenir l’Amafej dans la réalisation de ses objectifs, avec son engagement personnel pour faciliter la reconnaissance de l’Association auprès des plus hautes autorités du pays.

Le secrétaire général du département a également félicité et encouragé l’Amafej, tout en reconnaissant que la tâche qui les attend est exigeante. Il a promis son soutien et son appui dans la mesure de ses capacités. L’Amafej a été saluée pour son rôle dans l’accompagnement des actions du ministère, ayant contribué à des avancées significatives dans le secteur de la justice, notamment la création de nouvelles structures et la lutte contre la corruption, l’impunité, la cybercriminalité, le terrorisme, et la traite des personnes. Cette rencontre marque le début d’une collaboration prometteuse entre l’Amafej et le ministère de la Justice et des Droits de l’Homme, avec pour objectif commun de promouvoir une justice équitable, le respect des droits de l’Homme et l’égalité des sexes au Mali. C’est une nouvelle opportunité pour le pays d’évoluer vers un avenir plus juste et équitable.

