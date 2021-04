Missabougou /Bamako : un philanthrope fait don d’un forage et des tonnes de vivres

L’inauguration de ce forage et des tonnes de vivres a fait l’objet d’une cérémonie, le vendredi dernier, en présence du donateur Mamadou papa Napo, le maire délégué et les notabilités de Missabougou. Le montant est évalué à une dizaine de million FCFA.

Un élan de solidarité et de philanthropie que le chef du quartier et le coordinateur des chefferies de la commune VI ont salué en indiquant que ce cimetière qui était jusqu’au vendredi dernier dépourvu d’eau. La crise d’eau n’est désormais qu’un mauvais souvenir pour les usagers du cimetière et les riverains », se réjouit le coordinateur des chefs de quartier. Et l’imam du quartier de renchérir, « le donateur vient de sortir les riverains du cimetière de l’ornière en réalisant cette fontaine d’eau avec des bornes pour répondre aux besoins d’eau des populations ». Lequel a poursuit en formulant des prières et des bénédictions pour l’essor de toutes les entreprises du donateur.

En effet, en plus de la réalisation du forage le donateur Mamadou papa Napo l’a doté de trois bornes, où les riverains qui passaient des heures tardives à chercher de l’eau potable pourront aller s’abreuver. S’y ajoute à la distribution des vivres composés du sucre et de l’huile aux populations nécessiteuses en ce mois béni de ramadan.

Au nom du conseil communal et des populations de Missabougou, le maire délégué Boubacar Bréhim Coulibaly a félicité le généreux donateur en ajoutant que la fontaine appartient à l’ensemble des populations de la commune. Avant de s’engager à y prendre soins pour que l’ouvrage puisse se pérenniser au grand bonheur de tous. « J’ai nourri l’idée de réaliser ce forage lors d’un enterrement, où il y avait un manque d’eau », a déclaré le donateur Mamadou papa Napo. Lequel a rendu un hommage aux autorités communales et les notabilités pour leur disponibilité à permettre la réalisation de forage qui est plus que vitale pour le bon fonctionnement du cimetière. Et de conclure que cette donation participe au développement du quartier et à l’amélioration du cadre de vie des populations.

Siaka DIAMOUTENE/Maliweb.net

Commentaires via Facebook :