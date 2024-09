Mme Rokia Diakité, Maire de Wassoulou-Balé : L’amazone du développement communal!

Mme Rokia Diakité est la Maire de Wassoulou-Balé, une commune rurale composée de 39 villages et plusieurs hameaux de culture où vivent quelque 65 000 âmes. En récompense à ses actions de développement à la tête de sa collectivité, cette enseignante de profession a reçu le 10 août dernier au Bénin le Prix d’excellence du Leadership local.

De teint noir et de taille moyenne, Mme Sidibé Rokia Diakité ou «Mairie Rokia» comme l’appellent ses administrés à Yanfolila n’apparaît pas, à première vue, comme une femme de poigne. Loin s’en faut. Aînée d’une famille nombreuse, elle a découvert très tôt la notion de responsabilité en prenant en charge ses frères et sœurs.

De l’enseignement à la politique, cette femme de conviction a su se frayer du chemin. Titulaire d’un diplôme d’études approfondies (Dea) en histoire et sciences sociales obtenu en Union soviétique, elle a enseigné pendant plusieurs années la langue russe au lycée de Yanfolila avant de poser ses valises dans l’administration des collectivités. A la mairie de la commune rurale de Wassoulou-Balé, qu’elle dirige depuis le 15 octobre 2020, en qualité de maire, suite au décès de Vincent Paul Sidibé, elle a assumé les charges de secrétaire générale. Un véritable coup du destin. Car, au sortir des élections communales de 2016, elle a été élue au poste de 2e adjointe au maire, chargée des questions financières et éducatives.

Un coup du destin qui cadre avec son engagement et sa détermination. Une véritable amazone toujours en première ligne pour le développement communautaire. Son dynamisme et sa persévérance ont largement séduit la grande cantatrice Oumou Sangaré. L’ambassadrice de Wassoulou invite les populations à prendre exemple sur elle dans un milieu assez conservateur où la femme n’est pas toujours en première ligne. Pour Oumou Sangaré, Rokia Diakité est un exemple de bravoure et une fierté.

Une passionnée de la terre

Si la secrétaire administrative de la Section Fare de Yanfolila vit sa première expérience au sein d’une formation politique, elle s’est en revanche toujours intéressée à la vie associative. «J’ai intégré les associations sans vouloir trop me mettre en première ligne», souligne-t-elle avec une certaine modestie. Elle a usé de savoir-faire pour organiser les femmes rurales qui sont confrontées à de véritables problèmes organisationnels. Mme le maire préfère un leadership de l’ombre au sein des organisations féminines. Un leadership qui a permis de propulser plusieurs femmes leaders sur la scène publique.

La maire de Wassoulou-Balé encourage les femmes à sortir, à se mettre devant et à être audacieuses. Combattante engagée pour la cause féminine, elle a une lecture lucide de la promotion de la femme. «Je suis pour la promotion de la femme mais pas à n’importe quel prix», tranche-t-elle. Elle est toujours en première ligne quand il s’agit d’apporter un soutien aux femmes. «J’apporte toujours mon soutien dans la mesure du possible. Qu’on me sollicite ou pas, je suis là », dit-elle.

Elle mise sur l’éducation comme le socle de tout développement. De ses classes du lycée à son fauteuil de maire, Rokia Diakité ne cesse d’appeler les enfants, notamment les jeunes filles, à aller à l’école et surtout à accepter d’étudier. «Si on veut bien, on peut. Tout est possible et il suffit de vouloir», plaide-t-elle.

Disponible et adepte du travail bien fait, cette élue de proximité est à l’écoute des populations. Comme ce fut le cas le 15 avril 2021 quand elle reçoit les académiciens de Yanfolila venus lui faire part de leur volonté de s’acquitter de leurs Taxes de développement régional et local (Tdrl). À la tête de son équipe, elle rend compte à ses concitoyens à travers des séances publiques de restitution du bilan annuel de la collectivité. Et cela en toute transparence !

Le 10 août dernier au Bénin, elle a reçu le Prix d’excellence du Leadership local en récompense à ses actions de développement à la tête de la collectivité dans un environnement difficile marqué par l’insuffisance des ressources financières. L’élue appelle à l’union des fils et des filles du terroir pour un développement harmonieux. Disponible, elle répond toujours présente à l’appel de la jeunesse de Yanfolila avec son soutien moral, financier et matériel.

Au-delà de ses occupations professionnelles, elle est une grande passionnée de la terre. Devant sa résidence, deux tracteurs de couleur rouge avec des accessoires non loin de deux taureaux bien nourris sous un hangar. Mme le maire a un verger qu’elle exploite. Elle adore les activités de maraîchage, d’élevage, etc. «Tout ce qui touche à la terre m’intéresse. Ça me permet de me déstresser, de me reposer et d’oublier les affaires du bureau», affirme-t-elle avec un large sourire. Un sourire qui cache mal sa forte personnalité.

Chiaka Doumbia.

