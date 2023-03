Mme Wadidie Foune Coulibaly à la 67e session de la commission de la condition « Le combat des femmes demeure une priorité pour les autorités de la Transition »

Dans son intervention le 13 mars dernier, lors de la 67e session de la Commission de la condition de la femme à New York, la ministre malienne de la Promotion de la Femme, de l’Enfant et de la Famille, Wadidié Founè Coulibaly, a porté haut l’engagement et les avancées enregistrés par les autorités maliennes en matière de promotion des droits de la femme. Elle a assuré que le Mali reste engagé auprès des autres pays pour que le numérique puisse contribuer à l’égalité des sexes et à l’autonomisation de toutes les femmes et filles.

La 67e session de la Commission des Nations unies sur le statut des femmes qui a démarré le 6 mars dernier et qui prendra fin aujourd’hui le 17 mars, a vu la présence du ministre Wadidié Founé Coulibaly, à la tête d’une forte délégation. Le thème de cette année est : “L’innovation, le changement technologique et l’éducation à l’ère du numérique pour réaliser l’égalité des sexes et autonomiser toutes les femmes et filles”.

Un discours sur la situation des femmes du Mali, les avancés, les défis liés à la condition des femmes au Mali a été tenu par le ministre de la Promotion de la Femme, de l’Enfant et de la Famille. Cette dernière a fait savoir que les autorités maliennes, conscientes des enjeux liés au numérique, a dédié tout un département ministériel qui coordonne l’action du gouvernement dans le cadre de la Politique nationale et du Plan stratégique national des technologies de l’information et de la communication.

Aussi, la mise en place des structures comme, l’Agence de gestion du Fonds d’accès universel, l’Agence des technologies de l’information et de la communication, la Société malienne de transmission et de diffusion.

Le ministre Wadidié dévoilera l’existence de trois opérateurs de téléphonie mobile à savoir Moov Africa Mali, Orange Mali et Telecel. Cependant, avec une population estimée à plus de vingt millions d’habitants et dont plus de la moitié sont des femmes, le Mali compte selon les statistiques de 2021 : 25 177 577 abonnés au téléphone dont 24 896 503 abonnés mobiles (plus de 90 %) et 281 074 abonnés fixes, 9 678 465 utilisateurs internet soit une proportion de 45,48 % de la population.

241 femmes évoluent dans le domaine des Tic dans l’administration publique malienne, soit 26,82 % du personnel informaticien de l’Etat. La patronne du département de la Promotion de la femme a laissé entendre que des projets sont initiés en vue de parvenir à l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes et filles à travers les techniques de l’information et de la communication.

Dans ce domaine, elle a noté le projet “Buy from Women” ou “acheter auprès des femmes” qui est un système d’information au service des femmes agricultrices. Le nombre d’inscrit est de 1 422 agricultrices, 35 coopératives, 20 fournisseurs, 22 transformatrices d’aliments et 1 596 acheteurs, le projet Centre d’accès universel qui a formé, financé et équipé en ordinateurs, mobiliers de bureau, en panneaux solaires et batteries des dizaines de femmes, le projet Case WIFI qui a équipé 100 écoles en tablettes avec des applications éducatives accompagnées de tout l’équipement nécessaire.

Ce projet a en perspective l’équipement de 150 écoles, le projet 50 millions de femmes ont la parole qui est une plateforme numérique interactive pour les femmes dans le cadre des affaires avec 2026 femmes entrepreneuses inscrites, le Fonds d’appui à l’autonomisation de la femme et l’épanouissement de l’enfant et le Projet appui à l’autonomisation économique de la femme dans la filière karité qui financent des activités de formation aux technologies de l’information et de la communication à l’endroit des femmes et filles pour leur autonomisation.

Il y a aussi la dotation de plus de 20 000 étudiants en ordinateurs portables, Ainsi, on dénombre plus de 27 000 femmes et filles concernées par les activités de formation et/ou d’équipement depuis 2021. Cependant, face aux progrès réalisés sur la thématique de cette session, le ministre Wadidié Founé Coulibaly a par ailleurs reconnu que le Mali, pays continental connait des défis qui ont pour nom : l’accès aux outils des technologies de l’information et de la communication, l’accès à internet, l’accès aux sources d’énergie, le déficit de culture dans l’utilisation de ces technologies, la situation sécuritaire qui provoque la destruction des installations numériques par des terroristes, toute chose qui réduit l’accès des femmes et des filles au numérique.

“Le Mali reste engagé auprès des autres pays pour que le numérique puisse contribuer à parvenir à l’égalité des sexes et à l’autonomisation de toutes les femmes et filles”, a conclu la ministre.

