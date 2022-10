L’hôtel Radisson Collection a servi de cadre le mardi 25 octobre 2022 à la cérémonie de lancement officiel du Bank To Wallet entre SAMA Money et la BSCI Mali. Il s’agit d’un service qui va permettre aux clients des deux entités de procéder à des opérations financières.

Pour faciliter les transactions de leur commune clientèle, SAMA Money et la BSCI Mali signent un partenariat

« Après donc la publication de sa nouvelle grille tarifaire le 1er mars 2022 avec des frais de retrait imbattables au Mali ( O,5%) ; SAMA Money , toujours dans son approche d’inclusivité financière des populations, annonce officiellement son partenariat Bank To Wallet avec la Banque BSIC Mali », tels ont été les propos du PDG de SAMA Money Daouda Coulibaly lors de cette cérémonie de lancement de leur produit couplé à la signature de leur partenariat. Présentant les avantages de ce partenariat, M. Coulibaly dira que ce partenariat permettra aux clients de SAMA Money de rattacher leur compte SAMA Money à leur compte BSCI. Et d’ajouter que grâce audit produit, les clients peuvent désormais transférer de l’argent depuis leur compte BSIC ou l’inverse. De plus, le PDG Coulibaly assure que ce nouveau service va faciliter le retour d’UV de leurs Masters et Super Masters qui vont pouvoir via leur compte BSCI avoir immédiatement accès à leur argent. Le coût de ce service Bank To Wallet coûtera au client la somme 100 FCFA, toujours selon les explications du PDG de SAMA Money. Qui indique également que le client n’aura qu’à payer entre 0, 5% et 1% suivant la grille tarifaire de SAMA Money. Et par ailleurs, la BSIC Mali devient distributeur des produits SAMA Money dans toutes ses agences Toute chose appréciée par le DG de la BSCI Mali, Mahamat Hassan qui à son tour reviendra sur les avantages de ce service pour leur commune clientèle. Selon ses dires ceci s’inscrit dans leur volonté commune d’apporter plus de facilité et d’offres à leur clientèle. Et d’autre part, de contribuer au développement socioéconomique de notre pays à travers l’inclusion financière promue par les autorités monétaire dans un monde en perpétuel évolution. M. Hassan a vivement invité les personnes à s’inscrire dans cette nouvelle dynamique pour plus de commodité, de confort et de sécurité.

Khadydiatou SANOGO/maliweb.net

Commentaires via Facebook :