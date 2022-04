En qualificatif loin d’être usurpé pour l’opérateur historique de téléphonie mobile au Mali. Moov Africa Malitel, puisqu’il faut l’appeler par son nom, ne cesse de faire parler son coeur pour les Maliens.

Tenant à la responsabilité sociétale des entreprises (RSE) comme à la prunelle de ses yeux, Moov Africa Malitel vient encore une fois de se signaler positivement à l’attention de l’opinion publique : en tendant la perche à des couches démunies à travers un grand don de vivres à l’occasion du ramadan 2022.

Dans un contexte de rareté des ressources financières, de cherté de la vie et de spéculations tous azimuts, le geste ressemble à une manne tombée du ciel. Les orphelins, les veuves, les malades et les handicapés… sont aux anges. Ils ne tarissent plus d’éloges à l’égard du directeur général de l’entreprise, Abdelaziz Biddine, et l’ensemble de ses collaborateurs, preuve de leur entière satisfaction.

Mais, pouvait-il en être autrement pour qui connaît la piété, l’amour du prochain, la gentillesse et le sens du partage qui caractérisent M. Biddine ? Né en terre d’islam, le Directeur Général de Moov Africa Malitel semble toujours mettre un point d’honneur à appliquer à la lettre les principes et enseignements du Prophète Muhammad (Paix, salut et bénédictions sur lui).

D’après Abou Houreira (qu’Allah l’agrée), “le Prophète (PBSL) était le plus généreux des hommes et le moment où il était le plus généreux est durant le mois de ramadan lorsque Jibril le rencontrait et Jibril venait à lui chaque nuit de ramadan afin de lui enseigner le Coran”.

Ainsi lorsque le Prophète (PBSL) rencontrait Jibril, il était plus généreux que les vents envoyés (rapporté par Boukhari dans son Sahih n°3220 et Mouslim dans son Sahih n°2308). Et d’après Anas, que Dieu l’agrée : “Il n’est pas une seule fois où l’on ait demandé quelque chose au Messager de Dieu (PBSL) comme prix d’une entrée en islam et qu’il ne l’ait pas donnée”.

Voilà donc le phare qui éclaire le chemin d’Abdelaziz Biddine

Au-delà du mois de jeûne du ramadan, sa société participe activement sinon plus que les autres au Mois d’octobre, consacré à la lutte contre la pauvreté et l’exclusion dans notre pays. Ses contributions efficaces retiennent toujours l’attention de tous en cette circonstance.

Que dire de la qualité de ses produits, divers et variés, du financement des activités culturelles et sportives, des promos…? Toutes choses qui contribuent au développement économique, social et culturel du Mali.

En un mot, Moov Africa Malitel est une entreprise citoyenne, qui mérite de faire beaucoup d’émules au Mali au grand bonheur de tous.

El Hadj A.B. HAIDARA

Opération Ramadan :

Moov Africa Malitel offre 200 cartons de 25 kg de sucre à l’association Ançardine…

Dans le cadre de son opération ramadan, la société de téléphonie mobile Moov Africa Malitel a procédé la semaine dernière à la remise d’un important don de sucre au guide spirituel de l’association Ançardine Cherif Ousmane Madani Haïdara, également président du Haut conseil islamique du Mali.En tout, 200 cartons de sucre de 25 kg (par carton) ont été remis au guide spirituel de l’association Ançardine. La remise s’est déroulée au domicile du chef religieux au Banconi entre le directeur général de Moov Africa Malitel, Abdelaziz Beddini, et le fils du guide, Chérif Ahmed Tidiane Haïdara.

Pour le directeur de l’entreprise citoyenne, Moov Africa Malitel, cette donation en ce mois béni de ramadan s’inscrit dans l’esprit de partage, de solidarité qui a toujours animé leur société. Elle vient aussi réconforter, selon lui, l’excellence des relations qui ont toujours existé entre leur société et l’association Ançardine.

En recevant les dons, Cherif Ahmed Tidiane Haïdara, au nom de l’Association Ançardine et de son guide, a salué la société de téléphonie mobile pour cette action de partage. Il a formé des bénédictions pour la société et le pays tout entier.

Bien avant cette remise, le patron de l’entreprise citoyenne Moov Africa Malitel a été reçu par le guide des Ançars, Cherif Ousmane Madani Haïdara, qui a apprécié à sa juste valeur le cadeau. La rencontre entre les deux personnalités a pris fin par des bénédictions pour le Mali.

A noter que plusieurs associations et organisations de bienfaisance vont bénéficier de l’assistance de Moov Africa Malitel durant ce mois de béni de ramadan.

K. Théra

Opération ramadan 2022 :

Moov Africa Malitel offre des dons à une dizaine d’associations !

Traditionnellement, l’opérateur historique de téléphonie du Mali, Moov Africa Malitel fait des dons en vivres pendant le mois de ramadan. C’est dans ce contexte qu’une dizaine d’associations ont bénéficié de sa main tendue le vendredi 8 avril 2022 à son siège sis au Quartier du fleuve. Les dons sont composés de bidons d’huile de 5 litres, de sacs de riz, de sucre, de mil, de lait et de pâtes alimentaires.

Cette cérémonie de remise de dons, pleine de significative était présidée par Sidi Mohamed Dembélé, secrétaire général de Sotelma/Malitel, accompagné par Mme Soumaré Habibatou Ndiaye, cheffe de service relations publiques de Moov Africa Malitel.

Depuis plusieurs années, Moov Africa Malitel apporte un élan de solidarité pendant le mois de ramadan. Pour respecter cette tradition, la première société de téléphonie mobile au Mali a procédé à ses gestes de bienfaisance. “C’est une tradition chez Moov Africa Malitel en faveur de chaque mois de ramadan, nous savons que les besoins des associations caritatives et des associations d’aide aux plus démunis sont très importants. C’est pourquoi nous leur donnons des vivres en cette période pour qu’en retour ces associations puissent venir en aide à leurs membres”, a souligné M. Dembélé. Selon le secrétaire général de Moov Africa Malitel, la composition de ce don est classique. C’est du riz, du lait, du sucre, de l’huile, des pâtes alimentaires. Une dizaines d’associations en sont les bénéficiaires.

Le secrétaire général de Moov Africa Malitel signalera que ce n’est pas le seul moment où ils viennent en aide à ces associations. L’entreprise profite du Mois de solidarité en octobre pour faire des dons et ceux-ci sont beaucoup plus importants que ceux du ramadan.

A l’entendre, ces associations ont été choisies sur des critères d’implantation et de preuves par rapport au nombre. L’orphelinat Niaber de Maly Bibi Sangho par exemple s’occupe gracieusement d’une centaine d’enfants qui sont hébergés, nourris et scolarisés. Quant à Mme Diakité Rokiatou Diakité, elle s’occupe des handicapées dans sa commune et au Mali à travers son association.

Après réception, les bénéficiaires émus d’avoir reçu ces dons, ont indiqué qu’ils vont leur permettre de redonner le sourire à leurs structures.

“La journée est doublement significative. Non seulement c’est un vendredi, mais aussi, c’est le 7e jour du mois de ramadan. Je ne peux que me réjouir de cette remise et remercier le donateur”, a déclaré Mogaze Ag Iknane, directeur exécutif de l’Association malienne de lutte contre les déficiences mentales chef l’enfant (Amaldeme).

“Par la grâce de Dieu, nous venons de recevoir la main tendue de Moov Africa Malitel. Cette donation nous réconforte beaucoup en cette période difficile pour tout le monde, particulièrement pour nous les personnes handicapées. Une main tendue comme ça nous rassure et nous donne envie de continuer, car on se sent accompagnés, soutenus et respectés. Nous savons que le handicap est un facteur aggravant de la pauvreté et ce don va nous soulager pendant un moment. Nous les remercions très sincèrement et les souhaitons beaucoup de progrès”, s’est réjouie Mme Diakité Rokiatou Diakité, présidente de l’Association pour le renforcement des capacités des personnes handicapées (Arcaph).

“Avec Moov Africa, c’est la joie chaque fois. Ce n’est pas la première fois et nous espérons que ça ne sera pas la dernière fois non plus. Ce don est venu au bon moment, car on n’arrive plus à acheter l’huile, le mil, etc. On ne peut même pas parler du sucre, car il vaut mieux être diabétique aujourd’hui pour ne pas l’acheter. Nos vœux sincères pour la prospérité de la maison et le retour de la paix au Mali”, a ajouté Maly Bibi Sangho de l’orphelinat Niaber.

Notons que durant les 30 jours du mois de ramadan, Moov Africa Malitel choisit 30 mosquées dans les différentes communes de Bamako pour la rupture du jeûne par rotation. Le coût de ces donations s’élève à plusieurs millions de F CFA.

Marie Dembélé

