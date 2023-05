Les jeunes des 6 six communes du district de Bamako. C’est la cible de l’ONG Femme leadership et développement dans sa caravane initiée pour vulgariser la nouvelle constitution.

Cette caravane de vulgarisation lancée au mémorial Modibo Keïta va durer 12 jours. Elle va sillonner toutes les communes de la capitale malienne pour vulgariser le projet de la nouvelle constitution auprès des jeunes. Plusieurs centaines des manuels faisant la synthèse de la nouvelle Constitution en douze points seront distribués par les jeunes caravaniers. « L’objectif est d’informer pour qu’ils puissent s’approprier du texte de la nouvelle Constitution », a déclaré Rachida Ousmane, membre de l’ONG Femme leadership et développement.

Pour elle, c’est parce que la constitution du 25 février 1992 à montrer les insuffisances que les participants au assises nationales de la refondation ont appelé à l’élaboration d’une nouvelle Constitution pour qu’elle puisse se conformer aux réalités du moment. Toujours selon Rachida Ousmane, les jeunes ne doivent pas rester en marge de ce tournant décisif de l’histoire pays. A travers cette caravane marquée par la distribution des manuels, retient la Directrice de l’ONG -AFLD, Maraim Diallo, les jeunes seront incités à lire le texte et le comprendre facilement. Afin, le jour du référendum constitutionnel, ils pourront être de capableS de choisir entre le oui et le non.

La vulgarisation de la nouvelle constitution est une campagne initiée par les plus hautes autorités du pays en vue d’obtenir une large appropriation du texte avant la date du référendum. Cette opération se déroule à Bamako et à l’intérieur du pays. La date du référendum Constitutionnel est prévue le 18 juin prochain, selon un communiqué lu par le ministre l’Administration territoriale et des collectivités, le col Abdoulaye Maïga.

Siaka DIAMOUTENE /Maliweb.net

