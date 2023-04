Opération Ramadan 2023 : Moov Africa Malitel apporte du sourire à plusieurs structures

Comme à l’accoutumée, Moov Africa Malitel vient de donner du sourire à plusieurs associations et structures dans le cadre de sa traditionnelle opération Ramadan 2023. Le coup d’envoi a été donné, mardi 28 mars dernier, par la remise des dons à l’orphelinat Niaber, l’Association pour le Soutien des Handicapés et Enfants Démunis (ASHED), l’Union Malienne des Aveugles (UMAV) et la Mosquée des 300 logements. Ils ont reçu des sacs de riz, de sucre, de mil, et des cartons d’huile et pâtes alimentaires. De quoi faire passer ce mois béni de Ramadan. Un geste qui s’inscrit en droite ligne de la responsabilité sociétale d’entreprise.

ça y est ! L’opérateur historique de téléphonie, Moov Africa Malitel sous la conduite éclairée de son Directeur Général Abdelaziz Biddine, vient de respecter la tradition avec l’opération Ramadan. En tant qu’entreprise citoyenne, Moov Africa Malitel apporte du sourire à plusieurs associations et structures en vue de les soulager en ce mois béni.

Le coup d’envoi de cette grande opération a été donné, mardi 28 mars dernier, par le Secrétaire général de Moov Africa Malitel, Sidi Mohamed Dembélé, à travers la remise des dons, au siège de l’agence de Moov money, en présence de certains responsables de la société à l’image de Bakary Doumbia, responsable du département Moov money et Sabine Doumbia, chargée du marketing de Moov money. Sans oublier Mme Soumaré Habibatou N’Diaye, cheffe de service relations publiques de Moov Africa Malitel.

L’orphelinat “Niaber”, l’Association pour le Soutien des Handicapés et Enfants Démunis (ASHED), le Centre de Formation pour la mémorisation du Saint Coran, l’Union Malienne des Aveugles (UMAV) et la mosquée des 300 logements sont, entre autres, les bénéficiaires. Chaque structure a reçu des sacs de riz, de sucre, de mil, d’huile et des pâtes alimentaires.

Les bénéficiaires étaient visiblement très heureux de recevoir ce cadeau. Ils ont tous salué cette belle initiative de Moov Africa Malitel, malgré un contexte très difficile. “Nous sommes très contents aujourd’hui de recevoir ces dons venant de Moov Africa Malitel. Et nous ne sommes pas surpris d’un tel geste puisque cette société fait beaucoup pour nous les populations. C’est le lieu de remercier le Directeur général Abdelaziz Biddine, qui est un fervent musulman et qui pense aux couches défavorisées. Vraiment, merci à Moov Africa Malitel et à tout le personnel”, a confié l’un des bénéficiaires.

Et le choix des bénéficiaires n’est pas fortuit puisqu’ils jouent un rôle très important dans le cadre de la prise en charge des enfants démunis. C’est le cas de l’Orphelinat Niaber, qui encadre aujourd’hui un total de 205 enfants dont 23 internes sans aucun lien parental et un polyhandicapé abandonné à l’Hôpital Gabriel Touré depuis août 2021. Sans oublier les 181 enfants orphelins ou démunis repartis entre des familles d’accueil.

Selon la promotrice, Mali Bibi Sangho, 18 enfants de l’orphelinat Niaber ont pu être scolarisés courant 2022 et 2023.

S’agissant des difficultés, elle estime que l’orphelinat a besoin aujourd’hui des logistiques comme des équipements informatiques et bureaux. “Nous avons aussi besoin de bus pour le transport des enfants, de vivres et même de l’eau minérale. En un mot, il s’agit des entreprises qui pourront nous faciliter le suivi nutritionnel de nos 205 enfants”, précisera-t-elle.

Pour la promotrice Mme Kadia Diallo, l’ASHED a vu le jour en 1999, a eu son récépissé en 2004, et son agrément, il y a juste quelques années. Aujourd’hui, cet orphelinat accueille près de 100 enfants. “Sincèrement, nous remercions Moov Africa Malitel pour ces dons, dont nous avons toujours bénéficié. S’agissant de notre orphelinat, il faut reconnaitre que nous rencontrons des difficultés pour faire vivre nos enfants. Je pense que ces enfants ont besoin de considération. C’est pourquoi, nous demandons de l’aide à toutes les bonnes volontés. Récemment, nous avons reçu trois nouveau-nés abandonnés par leurs parents. Il s’agit de deux garçons et une fille”, dira-t-elle.

Visiblement très ému, le secrétaire général de Moov Africa Malitel, Sidi Dembélé, dira que chaque année à la faveur du mois de ramadan son entreprise fait des dons aux orphelinats de Bamako, mais aussi aux autres orphelinats. Egalement des mosquées bénéficient de cet accompagnement pour la rupture du carême ; s’y ajoutent d’autres activités. “En tant qu’une entreprise citoyenne qui a conscience de sa responsabilité sociétale d’entreprise, il est normal que chaque année à des mois ponctuels, nous puissions faire une solidarité agissante à l’endroit des structures qui en ont besoins. Et ceux qui ont bénéficié des dons de l’année derrière n’auront rien cette année dans cette aide de solidarité et ce serait de façon tournante”, a-t-il précisé.

La remise symbolique des dons et la photo de famille avec les bénéficiaires ont été les temps forts de cette cérémonie très modeste, mais pleine de signification.

El Hadj A.B. HAIDARA

Opération ramadan 2023 de Moov Africa Malitel :

Des paniers, du coran et des tapis de prière pour la mosquée de Nafadji

Depuis quelques années, la première société de téléphonie mobile du Mali, Moov Africa Malitel, a institué une opération de dons pendant le mois de ramadan. C’est dans ce contexte qu’une mosquée située à Nafadji a bénéficié des paniers ramadan, de corans et de tapis de prière, le mercredi 29 mars.

Cette cérémonie de remise de dons était présidée par Mme Soumaré Habibatou N’Diaye, cheffe de service relations publiques de Moov Africa Malitel. Selon elle, le ramadan signifie le partage et malgré les conditions difficiles que les opérateurs traversent cette année, la direction générale de Moov Africa Malitel a tenu à respecter la tradition, à savoir rester au plus près de la population en vue de la soulager.

“Ce n’est pas une action isolée, c’est un ensemble d’action qui entre dans le cadre de notre plan d’action annuel. On a procédé à une remise de dons en vivres aux structures en charge des enfants défavorisés et durant tout le mois de ramadan, nous allons faire une mosquée par jour. Le coût global s’élève à environ 30 millions de FCFA ” a-t-elle. A entendre Mme Soumaré, le ramadan est un mois de solidarité et ”les charges sont telles que si on peut aider son concitoyen, il faut le faire parce que c’est Dieu même qui nous demande de nous aider les uns les autres” a-t-elle indiqué.

Cette donation de la mosquée de Nafadji était composée de tapis de prière, de paniers ramadan et de livres du coran. Après réception, les bénéficiaires ont exprimé leur satisfaction. ”Cette donation nous réconforte beaucoup en cette période difficile pour tout le monde. On remercie très sincèrement la société d’avoir pensé à nous et on lui souhaite la prospérité”, s’est réjoui le représentant de la mosquée de Nafadji.

Une séance de prières et de bénédictions a mis fin à cette cérémonie sobre, mais pleine significative.

Marie Dembélé

