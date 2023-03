Partenariat AMM- VNG international : 20 ans au service du développement local, ça se fête !

L’Association des Municipalités du Mali (AMM) et Vereniging van Nederlandse Gemeeten (VNG International) ont célébré les 20 ans de leur partenariat. La cérémonie s’est déroulée le 2 mars 2023 au siège de l’AMM en présence d’une délégation venue des Pays-Bas.

Placée sous la présidence de Mahamane Traoré, représentant du ministre d’Etat, ministre de l’Administration territoriale et de la Décentralisation, la cérémonie a enregistré la présence de Yacouba Traoré, Président de l’AMM, Abdel Kader Sidibé et Boubacar Ba, anciens présidents de l’Association, Madame Eva Peppelman et Madame Mariam Diakité, venues spécialement des Pays-Bas et plusieurs femmes maires.

Pour le Président de l’AMM, c’est une cérémonie modeste mais pleine de symboles. Yacouba Traoré a adressé ses sincères remerciements à Madame Eva Peppelman et Madame Mariam Diakité, qui ont bien voulu effectuer le déplacement au Mali pour célébrer cette fête de la coopération au développement des organisations de pouvoirs locaux. «La présence de Mariam Diakité donne un cachet spécial à cet événement et constitue pour nous le meilleur cadeau que VNG nous aura offert pour célébrer cet anniversaire. En effet, c’est la toute première fois qu’un ressortissant africain assure la responsabilité de la coordination d’un programme à partir des Pays Bas pour le compte du Mali. Mme Mariam Diakité est d’origine malienne», a-t-il fait savoir.

L’AMM, selon son Président, est fière de célébrer pour la première fois un tel événement. «Pendant ces 20 années, au-delà des relations institutionnelles, des amitiés solides se sont nouées entre collaborateurs de l’AMM et ceux de VNG International. Toute chose qui témoigne de la particularité de la démarche de VNG, qui met et favorise les relations humaines au centre de ses préoccupations»

Yacouba Traoré a rendu un hommage aux responsables politiques et techniciens de deux organisations qui ont été les artisans de ce partenariat. «La présence de la quasi-totalité des femmes maires de notre pays et des conseillères à cette cérémonie est l’un des signes forts des actions que VNG International a menées au profit du Genre. L’initiative prise par l’AMM de célébrer un tel partenariat se justifie à plusieurs égards, qu’il nous serait impossible d’énumérer ici. Cependant, nous travaillons à élaborer un document de capitalisation de cette expérience de 20 années de collaboration, qui sera largement», a-t-il laissé entendre.

Le Président de l’AMM a rassuré ses partenaires de VNG international que les APL du Mali s’inscrivent dans une dynamique de renforcement de ce lien. « Nous demandons à cet effet à VNG International, de renforcer son appui à nos APL, résolument décidé à accompagner le Gouvernement dans ses multiples réformes au profit des collectivités et des communautés.»

Il a suggéré que la célébration de ce partenariat se poursuive aux Pays-Bas à travers une délégation des différentes structures et organisations engagées dans la gouvernance locale et la décentralisation.

Faire des grandes choses ensemble

«C’est un honneur d’être là en tant que Malienne pour célébrer ce partenariat», a déclaré Mariam Diakité, cheffe de projet à VNG International aux Pays-Bas. Elle a expliqué que le partenariat a commencé en 2002 avec le renforcement des capacités managériales de l’AMM pour lui permettre de mieux faire son travail tout en respectant son indépendance et ses priorités.

Le Programme «IDEAL», selon elle, s’est focalisé sur le renforcement du contrat social entre les autorités locales et les citoyens. «Actuellement, on travaille sur un projet qui se focalise au niveau sécuritaire et pour améliorer la gouvernance locale sur la durabilité. C’est un projet qui a commencé l’année dernière et va continuer jusqu’en 2026 », a précisé Mariam Diakité. La cheffe de projet à VNG International aux Pays-Bas est très satisfaite de ce partenariat. «On est très satisfait de ce partenariat. C’est pourquoi depuis 20 ans, on travaille ensemble. On espère continuer encore et encore. Il faut dire que malgré le contexte difficile au Mali, l’AMM continue à perdurer, à grandir. C’est un partenariat que nous allons continuer à soutenir. On sait déjà qu’on peut faire de grandes choses ensemble.»

Au nom du ministre de l’Administration territoriale et de la Décentralisation, Mahamane Traoré a félicité l’AMM et son partenaire VNG international pour cette très belle initiative de célébrer 20 années de relation partenariale constante, féconde, qui a toujours su s’adapter à l’évolution de notre environnement sécuritaire, politique et institutionnel. «Ces années de présence auront fait de vous des acteurs privilégiés du processus de décentralisation intégrale dans lequel notre pays s’est engagé depuis plus d’une vingtaine d’années » Cette célébration, a-t-il déclaré, se tient à un moment où notre pays est engagé dans d’importantes réformes administratives et institutionnelles, qui auront un impact important sur les autorités et le processus de décentralisation.

VNG international, un partenaire qui se distingue des autres

Il a rappelé que le gouvernement du Mali s’est engagé depuis quelques mois dans un processus de suivi des actions des organisations intervenant au Mali. «Ceci a pour but essentiel d’assurer une visibilité, une traçabilité, une transparence et une évaluation des actions de coopération, qui jouent un rôle important dans le développement de nos terroirs et de nos communautés. Car toute action de coopération doit avoir pour finalité un impact réel sur les conditions de vie des populations.»

Le représentant du ministre de l’Administration territoriale et de la Décentralisation a rappelé que cet anniversaire doit être une occasion pour les deux partenaires de revisiter leur partenariat, d’en déceler les faiblesses, les forces, les insuffisances, mais aussi les opportunités. Il a salué les efforts engagés dans les actions de renforcement des capacités des acteurs locaux et de leurs organisations faitières.

L’ancien Président de l’AMM, Abdoul Kader Sidibé, a souligné que VNG international est une association particulière qui se distingue des autres. Il a salué la constance dans ce partenariat qui dure depuis 20 ans sans interruption. A ses dires, la collaboration entre VNG International et l’AMM est empreinte de courtoisie et de convivialité.

De l’avis de Gaoussou Sène, l’association néerlandaise a privilégié le local et les besoins de l’AMM. « Le capital humain a été un élément important de ce partenariat », a-t-il reconnu.

Quant à Boubacar Bah dit Bill, également ancien Président de l’AMM, il s’est réjoui d’une offre de solidarité assez rare.

Mme Diabaté Mariam Bamba, maire de la commune rurale de Pélengana et Présidente du Réseau, a remercié VNG International pour ses appuis aux collectivités locales.

Des échanges de cadeaux entre les deux associations ont agrémenté la cérémonie.

CD

Commentaires via Facebook :