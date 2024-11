Dans le cadre de son partenariat avec le Ministère de la Santé et du Développement Social, l’entreprise Orange Mali à travers sa Fondation, a procédé le 31 octobre 2024 à la remise de deux fourgons flambant neufs au Centre National de Transfusion Sanguine (CNTS).

Conformément à sa politique de responsabilité sociale d’entreprise, et à son engagement en faveur du bien-être des populations maliennes, Orange Mali vient d’offrir au Centre National de Transfusion Sanguine deux fourgons sortis d’usine dont l’achat à coûter 48 360 410 F CFA à la Fondation Orange Mali. Les véhicules sont de marque JMC ALL NEW TURING VAN de 6 places et leur maintenance est assurée jusqu’à 45 000KM.

La société Orange et le ministère entretiennent des relations de longue date, a expliqué le représentant du DG d’Orange, Abdoulaye Dicko DRH avant de préciser que cette donation vise à renforcer les capacités de prise en charge du CNTS, notamment faciliter les conditions de vie des populations, améliorer les conditions de ses collectes et transport du sang…

M Abdoulaye Dicko, a également rappelé les nombreuses actions de solidarité posées par la société en faveur des populations. Rien que pour cette année, la société a investi 11 milliards de francs CFA dans des activités au profit des populations en soutien aux efforts du gouvernement.

Depuis 2006, la Fondation effectue d’importantes actions à impact social durable. Parmi lesquelles on cite des réalisations d’infrastructures, des actions de dons de vivres, des séances de consultations gratuites, et bien d’autres actions menées dans divers domaines.

Au cours de cette même journée, les employés d’Orange ont exprimé leur élan de solidarité en procédant à un don de sang.

En réceptionnant les fourgons, le directeur CNTS, Baba Fané, a vivement remercié Orange pour son geste. « Orange Mali est un partenaire habituel du CNTS, et cette fois –ci encore, elle a frappé fort », a –t-il déclaré pour souligné l’importance de ces dons. Selon ses dires, ces fourgons viennent à point nommé pour répondre à un réel besoin du centre.

Lors cette cérémonie, une projection a porté sur l’application Djooli, une plateforme gratuite destinée à faciliter l’accès aux poches de sang pour les personnes dans le besoin partout au Mali. A savoir que ce projet a bénéficié de l’accompagnement financier d’Orange Mali.

Khadydiatou SANOGO /maliweb.net

