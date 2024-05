Phase nationale du Dialogue Inter-maliens : La presse armée pour une couverture de qualité des travaux!

L’atelier d’information et d’échange avec les médias sur la couverture du Dialogue Inter-maliens pour la paix et la réconciliation nationale est une rencontre organisée par la Commission communication du Dialogue Inter-maliens (DIM) qui s’est tenue dans la matinée du jeudi 2 mai au CICB.

Après les phases communales, régionales et celle dans les missions diplomatiques et consulaires qui se sont déroulées à merveille, la phase nationale du Dialogue Inter-maliens pour la paix et la réconciliation débute ce matin 6 mai au Centre International de Conférences de Bamako (CICB) à partir de 9h. Cela, jusqu’au vendredi 10 mai prochain.

Ainsi, à quelques jours de l’évènement soit le jeudi 2 mai dernier, la Commission Communication du DIM présidée par Bandiougou Danté, président de la Maison de la Presse a procédé à l’organisation d’un atelier d’information et d’échange à l’endroit des médias sur sa couverture. A cet effet, l’ouverture des travaux de la session était placée sous la direction du Président du Comité de pilotage du DIM, Ousmane Issoufi Maïga en présence des membres de la commission Communication, tels Salif Sanogo, Dr Fatoumata Fofana et Alassane Souleymane (formateurs).

Le sujet principal au centre de cette rencontre était la bonne couverture du DIM. Ce, avec des modules projetés dans le but de permettre aux hommes de média à faire une couverture judicieuse de l’évènement tout en mettant en avant l’esprit de patriotisme et de combattre la désinformation autour de cette phase décisive du DIM.

Dans son intervention, le Président Danté a signifié que le dialogue étant une grande activité, il est important de tenir une telle rencontre d’échange entre la Commission Communication du DIM et les médias, étant donné que ceux-ci, publics comme privés, n’y ont été en marge de l’évènement depuis le début. « Il s’agit de leur expliquer le dispositif qui est mis en place pour permettre à chacun de pouvoir faire correctement son travail »a clarifié le Président de la Maison de la Presse. Avant de renchérir que l’activité concernée est d’une grande envergure, donc, c’est nécessaire, de rappeler les fondamentaux du métier pour qu’au sortir du Dialogue, qu’il ait une presse qui aura fait son travail dans des conditions acceptables. Toute chose qui nécessite, dira-t-il, de la mise à la disposition à la presse des outils essentiels et le partage des recommandations sur les bonnes pratiques pour une couverture efficiente de l’évenement.

« Lorsqu’un pays traverse des crises, des conflits, la presse est en avant-garde pour faire passer le message positif aux populations…» a déclaré le Président du Comité de pilotage du Dialogue inter-maliens pour la Paix et la Réconciliation nationale, Ousmane Issoufi Maïga. Occasion pour lui d’appeler les hommes de média à s’unir pour accompagner le pays qui est dans l’impasse depuis plusieurs années. Il a profité pour appeler à l’union, à la paix et à la réconciliation nationale, avant de poursuivre qu’on doit se dire la vérité durant ce dialogue. Ce qui est d’ailleurs l’objectif de son organisation. « Il n’y a pas d’arbitre entre nous ! Nous devons nous dire la vérité » a émis comme message le Président Maïga.

A signaler que le DIM est l’initiative du Président de la Transition, le Colonel Assimi Goïta visant à promouvoir la paix et la renonciation entre les Maliens dans le but d’éliminer les racines des conflits communautaires et intercommunautaires persistant depuis plusieurs années au Mali.

Mariam Sissoko

