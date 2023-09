PMU-Mali : un artisan du tissu économique et social

PMU-Mali émerge comme un acteur-clé dans la quête d’une stabilité financière durable au Mali. Avec son engagement à contribuer activement au développement socio-économique du pays par la promotion de l’industrie du jeu, cette société a acquis une importance cruciale dans le paysage financier malien.

Le Pari Mutuel Urbain du Mali (PMU-Mali) est une société d’État qui gère les paris hippiques et sportifs dans le pays. Portée sur les fonts baptismaux il y a aujourd’hui 29 ans, elle joue un rôle vital dans l’essor de l’industrie du jeu au Mali, en fournissant une plateforme sécurisée et réglementée pour les parieurs, en générant des revenus substantiels pour le gouvernement malien, en créant des emplois.

Contribution significative aux finances publiques

L’un des atouts les plus remarquables du PMU-Mali est certainement sa contribution significative aux finances publiques du pays. Les recettes générées par les activités sont réinvesties dans des projets de développement économique et social, allant de la construction d’infrastructures à l’amélioration des services publics en passant par les appuis et accompagnements financiers. Cette injection de fonds contribue directement à l’amélioration de la qualité de vie des Maliens et à la réduction de la dépendance aux aides étrangères.

Des milliers d’emplois directs et indirects créés pour les nationaux

En plus de sa contribution financière, PMU-Mali offre également des emplois directs et indirects à des milliers de Maliens, à travers ses réseaux de points de vente et de bureaux de paris. Cette création d’emplois a un impact significatif sur la réduction du chômage dans le pays et renforce la stabilité économique en offrant des opportunités d’épanouissement aux jeunes Maliens.

Promotion du sport et de la culture hippiques dans le pays

En outre, PMU-Mali joue un rôle crucial dans la promotion du sport et de la culture hippiques dans le pays. En organisant des courses de chevaux et en soutenant des événements sportifs locaux, l’entreprise contribue à l’épanouissement de la scène sportive malienne, tout en préservant une tradition qui remonte à plusieurs décennies.

Bien plus qu’une simple institution de paris…

Toutefois, PMU-Mali ne se limite pas à ses succès. Il investit également dans la modernisation de ses infrastructures et de ses services pour s’adapter aux besoins des parieurs et pour maintenir un environnement de jeu équitable et transparent.

PMU-Mali est bien plus qu’une simple institution de paris. Il est devenu un acteur essentiel d’une économie malienne stable et prospère. En générant des revenus substantiels pour le gouvernement, en créant des emplois et en soutenant le sport et la culture hippiques, il s’est solidement ancré dans le tissu économique et social du Mali. Alors que le pays continue de se développer, cette institution continue de jouer un rôle indéniable dans la construction d’un avenir meilleur pour tous les Maliens.

Drissa Togola

