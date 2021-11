Pour améliorer la qualité de performance de leurs agents : Des cadres de la Somapep, Somagep et de la Direction nationale de l’assainissement renforcent leurs capacités

EST Formations, structure de formation spécialisée dans le renforcement de compétences dans les métiers liés au management des entreprises et projets de développement, basée à Nouakchott en Mauritanie, en tandem avec les structures de la SOMAGEP, SOMAPEP et de la Direction nationale de l’assainissement, a organisé, les 1er et 2 novembre 2021, à l’Hôtel Onomo de Bamako, une formation à l’intention des cadres desdites structures. Le Directeur Général d’EST Formations, Ahmed Mohamed Tfeil et son équipe n’ont menagé aucun effort pour relever le défi de la formation qui entre dans le cadre de l’exécution du projet financé par KFW.

Cette formation, dit Ahmed Mohamed Tfeil, se situe dans le cadre d’une série de formations qui seront réalisées à l’endroit des agents de la SOMAGEP, de la SOMAPEP et de la Direction nationale de l’assainissement, jusqu’en fin décembre prochain. Ces deux jours de formation, dit Ahmed Mohamed Tfeil, ont porté entre autres, sur les sujets d’exécution des contrats et demandes de litiges dans les marchés publics au bénéfice des cadres des trois structures. Selon le Directeur général d’EST Formations, Ahmed Mohamed Tfeil, il s’agit de renforcer la capacité de ces représentants dans ces domaines pour qu’ils puissent surmonter leurs problèmes pour continuer à pouvoir être beaucoup plus opérationnels et à jour.

La formation sur la SOMAGEP, dit-il, porte sur le management des équipes à distance et en présentiel. L’objectif de ce module est de donner des compétences managériales des décideurs pour pouvoir mieux gérer et élever la productivité des cadres dans leurs tâches quotidiennes. Ces modules vont être suivis par d’autres modules jusqu’en fin décembre. Je pense que la fin de ces modules, dit le directeur général d’EST Formations, va permettre aux agents de ces trois structures (somagep, somagep, direction nationale de l’assainissement), d’acquérir les compétences assez élevées. Il est prévu des visites de terrains pour leur permettre de s’inspirer de l’expérience tunisienne pour pouvoir mieux gérer leurs structures

A rappeler qu’EST Formations offre des formations sur les Marchés publics, le Management des projets, environnement et décentralisation, gestion de ressources humaines, finances publiques, management de qualité, bureautique et langues. De l’avis d’Ahmed Mohamed Tfeil, c’est une société de formations créée en 2003, basée à Nouakchott (Mauritanie). En 2021, EST formations fête ces 18 années d’existence. « Nous travaillons dans plusieurs pays en Afrique. Pour le moment, on a une présence dans 17 pays .On n’a que des sites de formations : un à Tunis, un à Casablanca, et l’autre à Paris», a fait savoir Ahmed Mohamed Tfeil.

Pour assurer l’ensemble de ses formations, dit-il, EST Formations s’appuie sur des formateurs et des consultants professionnels reconnus dans leur domaine de compétence. «Cette démarche fait partie intégrante de notre charte de qualité et constitue un véritable atout pour nos clients. Depuis 2003, en Afrique, en Europe et dans le Monde Arabe, EST Formations assure des formations de qualité aux standards internationaux, adaptées à vos besoins. Des pays comme le Burkina Faso, le Cameroun, Djibouti, l’Egypte, la France, le Mali, le Maroc, la Mauritanie, le Niger, le Sénégal, le Tchad, la Tunisie, et le Yémen ont hébergé nos différentes formations. EST Formations est fière d’avoir formé plus de deux milles cadres de hauts niveaux, opérant chez 200 clients originaires de 27 pays à travers l’Afrique et le Monde Arabe », a conclu Ahmed Mohamed Tfeil.

Hadama B. Fofana

