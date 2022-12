Désormais, les agences de voyages marocaines et sénégalaises sont déterminées à faire vendre la destination Maroc. Une synergie collaborative vient d’être tissée entre les acteurs du tourisme des deux pays amis et frères, lors d’une rencontre, sous le format d’un workshop, tenue le 14 décembre 2022, au Phare des Mamelles de Dakar, au Sénégal. C’est une initiative de la délégation de l’Office national marocain du tourisme, basée à Dakar sous la conduite éclairée du directeur Ahmed Oumaarir. Ce fut une belle rencontre et une opportunité de créer des partenariats en vue de mieux développer le secteur du tourisme sénégalais et marocain.

Après la crise de la Covid-19 qui a frappé le monde entier, l’Office national marocain du tourisme (ONMT) est à pied d’œuvre afin de prendre sa place dans le secteur du tourisme. Et tous les moyens ont été mis en place pour relever ces défis. Déjà, les résultats sont bons et même très bons au regard du bilan des activités touristiques 2022, qui s’achève dans quelques heures.

2022 est considérée, selon l’ONMT, comme étant l’année marquée “par une forte reprise, consolidée par les différentes actions gouvernementales et une mobilisation générale de tout l’écosystème touristique”. Ainsi, plusieurs stratégies ont été mises en place en vue de mieux vendre la destination Maroc. C’est le cas de la campagne “Ntla9awfbladna”, qui est une invitation à explorer le Royaume chérifien à nouveau, redécouvrir ses belles villes (Rabat, Casablanca, Fès, Meknès, Marrakech et autres) et ses richesses culturelles. L’autre campagne, c’est bien la marque “Maroc, Terre de Lumière” à l’international, qui a aussi connu un franc succès. Sans oublier aussi le retour des grandes manifestations internationales au Maroc. Ce qui a surtout impulsé le tourisme marocain cette année. Rien que pour l’Office national marocain du tourisme, plus de 30 grands événements ont été accompagnés par cette structure sous le leadership éclairé de son directeur général, Adel El Fakir. Il s’agit, entre autres, des congrès des voyagistes britanniques, allemands et israéliens, la tenue de la réunion du comité exécutif de l’Organisation mondiale du tourisme à Marrakech. Avec ce succès enregistré en 2022, il faut noter que la délégation de l’Office national marocain du tourisme à Dakar, au Sénégal, a aussi joué sa partition. Cette structure dirigée aujourd’hui par Ahmed Oumaarir se bat tous les jours pour créer de nouveaux partenariats dans le but de mieux vendre la destination Maroc.

Pour ce faire, les bonnes idées ne manquent surtout pas. C’est dans ce cadre que s’est tenue, le 14 décembre dernier, une rencontre inter-agences de voyages sous le format d’un workshop, au Phare des Mamelles de Dakar. Plusieurs agences de voyages marocaines et sénégalaises ont pris part à ce grand rendez-vous, qui fait suite à un séjour des professionnels du secteur de voyage du Sénégal au Maroc en novembre 2022. Ils ont pu découvrir plusieurs belles villes du Royaume comme Casablanca, Rabat, Mèknès, Fès et Marrakech.

S’agissant du workshop de Dakar, cette rencontre a été plus enrichissante entre les professionnels du secteur du voyage. On notait la présence de plus de 100 personnes, notamment des dirigeants et collaborateurs invités pour la circonstance.

Compte tenu de l’importance de cette rencontre qui participe à la bonne coopération entre le Sénégal et le Maroc, le ministre du Tourisme et des Loisirs du Sénégal était représenté par le nouveau directeur de la promotion touristique, Mamadou Mohamed Manel Fall (il vient d’être nommé à ce poste par le président Macky Sall), le directeur général de LAS de l’Aéroport International Blaise Diagne, Askin Demir, et le secrétaire général du Syndicat des agences de voyages et du tourisme du Sénégal, Cheick M. Gaye.

Tous les ingrédients étaient réunis pour que cette rencontre puisse se dérouler dans de meilleures conditions possibles. Cela aux couleurs marocaines. A l’entrée, les photos du président Macky Sall du Sénégal et du Roi Mohammed VI du Maroc étaient côte à côte. Une manière de montrer les liens de coopération entre les deux pays amis et frères.

Il est 17 h, ce fut le début d’un cocktail marocain pour souhaiter la bienvenue aux différents invités. Ensuite, les professionnels du secteur des voyages se sont retrouvés pour discuter, échanger et créer des partenariats en vue de développer leurs affaires. Tout cela sous l’œil vigilant du directeur pour l’Afrique de l’Office national marocain du tourisme à Dakar, Ahmed Oumaarir. Il a saisi cette belle opportunité pour adresser ses vifs remerciements aux professionnels et partenaires, qui ont bien répondu à l’appel. Ce qui a rehaussé l’éclat de cette belle rencontre. “Le Maroc répond à tous les besoins de voyage de la clientèle sénégalaise. Aujourd’hui, il est important pour les agences sénégalaises de travailler en partenariat avec les agences de voyages marocaines en vue d’assurer un bon service et une meilleure qualité des prestations. Il s’agit aussi de développer les synergies d’affaires entre elles”, a souligné Ahmed Oumaarir pour une meilleure collaboration entre les agences de voyages marocaines et sénégalaises.

Le Sénégal et le Maroc, selon Ahmed Oumaarir, tissent de relations profonde et historique exceptionnelle, qu’il faut capitaliser pour le développement des échanges économiques et touristiques. Cela, précisera-t-il, dans le but de satisfaire les attentes du président sénégalais Macky Sall et du Roi Mohammed VI du Maroc. “Nous demandons aux agences de voyages sénégalaises de se fédérer en vue de développer des formules de groupes touristiques et de voyages organisés. Ce qui va vous permettre de bénéficier des avantages au niveau du transport aérien de groupe et location de charters de manière à optimiser les bénéfices. C’est vraiment notre souhait le plus ardent, si vous voulez développer vos business”. Parole d’Ahmed Oumaarir à l’intention des responsables des agences de voyages sénégalaises.

Cette soirée dinatoire a été l’occasion pour les invités de déguster l’art culinaire marocain à travers sa grande richesse gastronomique. Ils ont découvert et apprécié certaines belles villes du Maroc à travers la projection d’un film et photos.

Pour joindre l’utile à l’agréable, la star de la musique marocaine, DJ Kawtar Sadik, venue spécialement du Maroc, a démontré tout son savoir-faire. Ce qui a prolongé cette belle expérience, qui met à l’honneur la vision et les valeurs communes panafricaines partagées par l’Office national marocain du tourisme.

Autre temps forts de cette rencontre, c’est la projection sur écran géant de la demi-finale de la Coupe du monde 2022, qui a opposé le Maroc à la France. Malgré la défaite, ce fut un moment de cohésion et de solidarité en faveur des Lions de l’Atlas, la première équipe africaine à atteindre la demi-finale d’une Coupe du monde.

Pour boucler en beauté la soirée, l’Office national marocain du tourisme a offert à chacun des invités un cadeau magnifique. Il s’agit d’un coffret de gourmandise aux couleurs et aux saveurs du Royaume chérifien. Ceci en guise de remerciement.

El Hadj A.B. HAIDARA, envoyé spécial à Dakar

