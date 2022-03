Pour parvenir à cela, la Synergie 22 suggère que l’organisation des élections de fin de transition soit assurée par le ministère de l’Administration territoriale, la Commission électorale nationale indépendante (CENI) et la Délégation générale aux élections. Cela est aussi le souhait de la majorité de la classe politique.

Toujours pour la réussite honorable de cette transition, la Synergie 22 a adressé un certain nombre de recommandations aux autorités de la transition souhaitant : qu’un dialogue fécond et soutenu soit réalisé avec les acteurs politiques ; que le dialogue avec la CEDEAO soit concret ; que le retour à la normalité constitutionnelle soit une préoccupation majeure partagée ; qu’un chronogramme consensuel clair, précis et réaliste soit publié pour définir les élections nécessaires de fin de transition. S’y ajoute la publication en ligne des résultats des scrutins, par centres et bureaux de vote, au fur et à mesure de la proclamation des résultats intégrée dans la Loi électorale. Elle permet, entre autres, d’éviter les conflits et le tripatouillage pendant la remontée et la centralisation des résultats; contribuant ainsi à la transparence et à la crédibilité des élections et la protection des droits de l’Homme dans le cadre de l’action publique.

Cette rencontre périodique avec les hommes des médias a regroupé du coté de la Synergie 22 : Dr Ibrahima Sancho de l’observatoire pour les élections, Abdoulaye Guindo de Doniblog, Tidiani Togola de Tuwendi etc.

Diakalia M Dembélé

