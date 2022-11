Le ministre de la Santé et du Développement social, Diéminatou Sangaré, a procédé le samedi 12 novembre à la cérémonie de clôture du premier forum national sur la retraite au Mali. A l’issue duquel plusieurs recommandations ont été formulées par les participants.

Les lampions sont éteints sur le premier forum national sur la retraite au Mali. A l’issue de trois jours d’intenses débats, les participants composés de l’ensemble des acteurs concernés par la problématique de la retraite, ont examiné la situation des régimes de retraite au regard des risques auxquels ils sont confrontés, et formulé des propositions sur les questions essentielles liées à la gestion du risque vieillesse.

C’est dans ce cadre qu’ils ont formulé 19 recommandations, lues par le rapporteur Modibo Bassirou Diarra. Il s’agit entre autres de : mener une étude actuarielle sur le régime de l’assurance volontaire géré par l’INPS ; de procéder périodiquement à des études actuarielles sur les régimes en général et celui de la retraite en particulier ; mettre intégralement en œuvre le régime de l’assurance volontaire ; mettre en place un dispositif de recouvrement des cotisations INPS ; réfléchir sur les financements innovants pour assurer la pérennité des régimes.

Autres recommandations : renforcer la collaboration entre les structures en charge de la sécurité sociale, la direction nationale du travail et la direction générale des impôts ; renforcer les activités de communication sur la sécurité sociale en général et les régimes de retraite en particulier ; créer des emplois décents pour la viabilité des régimes de sécurité sociale basés sur le système de répartition ; mener des études complémentaires sur l’emploi du secteur informel et agricole ; initier les actions en liens avec les actions en liens avec la politique de vieillissement afin de permettre aux personnes âgées de bien vieillir en bonne santé ; organiser des campagnes de sensibilisation et de communication sur le système de retraite, etc.

Des constats intéressants et des pistes de solutions novatrices

« Vous avez sans complaisance procédé à l’état des lieux des régimes de retraite gérés par les organismes de sécurité sociale du Mali ainsi qu’à l’identification des mécanismes à mettre en œuvre pour l’instauration des régimes de retraite complémentaire », s’est réjouie le ministre de la Santé et du Développement social. Selon Diéminatou Sangaré, les résultats des travaux ont débrayer les chemins par «la formulation de pistes de réformes des systèmes de retraite au sein de nos organismes de Sécurité Sociale ; la formulation de pistes d’extension de la couverture sociale aux autres acteurs travaillant dans les secteurs agricole et informel, etc. »

Les échanges ont permis de faire un large tour d’horizon sur les limites observées dans le cadre de la couverture sociale surtout concernant le régime vieillesse et la nécessité d’élargir sa base. A la lumière de vos échanges, il ressort des constats intéressants et des pistes de solutions novatrices pour aller au-delà des mécanismes actuels à de la dégradation du ratio actif/retraité et des crises successives, a souligné Diéminatou Sangaré.

Pour terminer, la cheffe du département de la Santé et du Développement social a rassuré les participants que les préoccupations exprimées et les résultats auxquels ils sont parvenus feront l’objet d’analyse approfondie pour contribuer à une amélioration de notre système de gestion d’une part et d’autre part, enrichir les productions sur la retraite en termes de contribution du Mali, dans le cadre d’une réflexion commune au cours du prochain forum international de la CIPRES sur la retraite.

Le représentant de la fédération nationale des associations des retraités du Mali (FENARM), Samba Lamine Sow, et le vice-président de l’association des anciens combattants, des retraités militaires et victimes de guerre au Mali, Hamadoun Touré, se sont réjouis de la tenue du premier forum national sur la retraire et salué les recommandations qui ont sanctionné les travaux.

Abdrahamane SISSOKO/Maliweb.net

