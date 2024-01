Présentation de vœux à la CMSS : le capital humain au cœur des préoccupations du Directeur Général.

Renouant avec la tradition, la cérémonie de présentation de vœux du personnel de la Caisse Malienne de Sécurité Sociale (CMSS) au Directeur Général, s’est tenue ce mardi 9 janvier dans une ambiance conviviale. A cette occasion, le représentant du personnel, Thierno Madani Thiam, a prôné dans son intervention, l’esprit d’équipe toujours recommandé par le Directeur Général au sein de la CMSS. Il a exprimé le soutien de l’ensemble du personnel aux nombreux chantiers et actions en cours pour l’amélioration des conditions de travail à la CMSS. Il a aussi appelé les agents à plus de responsabilité et à bannir les petites combines qui se terminent toujours par des actes visant à entraver, à nuire et saccager ce qui devrait être le fruit d’une collégialité dans l’effort. « La réalisation des objectifs de notre travail à la CMSS est bien plus grande et plus honorable que nos attentes personnelles, individuelles » a-t-il rappelé.

Pour sa part, le Directeur Général, Ichaka KONE, s’est félicité de voir les agents tous grades et statuts confondus ensemble dans la salle pour l’occasion. Sans faire un bilan, il a indiqué que l’année 2023 a été particulièrement chargée en évènements mais les résultats obtenus ont été satisfaisants. Toute chose qui est à l’actif de tous les travailleurs qui doivent être félicité en cette occasion pour leur engagement tout en leur demandant de maintenir le cap. « Un lendemain meilleur s’annonce pour la CMSS. Cela passe nécessairement par la cohésion de tous » a- t- il laissé entendre. Il a rassuré le personnel de son accompagnement dans la mesure du possible à travers l’amélioration des conditions de travail et le renforcement de capacité qui font partie de ses priorités.

Il a enfin invité les représentants syndicaux à être des relais pour sensibiliser sur la ponctualité et l’assiduité au service, car l’absentéisme tue le service.

Pour terminer, le DG KONE de la CMSS a souhaité une bonne et heureuse année 2024 à tous.

Fatoumata Mah Thiam KONE, CCOM- RP/CMSS

