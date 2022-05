Pendant plus de quatre jours, la veille de l’Aïd el-Fitr, les organisateurs (administration de la Grande mosquée, services de sécurité, services d’hygiène et d’assainissement, etc.) avaient mis les bouchées doubles pour la grande prière de ramadan à la Grande mosquée, mais au finish le président de la Transition, le colonel Assimi Goïta, a préféré prier à Koulouba en compagnie d’un groupe restreint comprenant le Premier ministre, des membres du gouvernement et de son cabinet sous la conduite de l’imam du quartier.

Depuis lors des interrogations fusent de toutes parts sur cette mesure de dernière minute qui n’a pas manqué de frustrer beaucoup de gens qui s’attendaient à revoir le chef de l’Etat malien prier dans l’enceinte de la mosquée officielle, nonobstant le couac de l’année dernière.

La Grande mosquée serait-elle devenue infréquentable pour raison de promiscuité ? La certitude est que du fait de la forte concentration humaine sur ses alentours, le site est peu sûr et les risques sont grands pour de paisibles populations d’autant plus que les renseignements de chancelleries occidentales à Bamako avaient fait des alertes de risques d’attentats terroristes à Bamako. La fête de ramadan était-elle l’occasion toute trouvée pour les ennemis de la paix pour commettre leurs forfaits ? Mystère !

Toujours est-il que Koulouba, après une analyse minutieuse de la situation, a donc décidé de parer à toute éventualité à travers l’organisation d’une prière à huis-clos. L’année dernière, faut-il le rappeler, le président de la Transition, à l’occasion de la fête du Sacrifice, avait manqué de peu d’être égorgé au couteau par un individu.

La rédaction

