Professeur Clément Dembélé : – « L’unité n’est pas un choix, mais une nécessité vitale » : – «Un Mali uni, c’est une montagne que rien ne peut ébranler»

Professeur Clément Dembélé lance un appel à ses compatriotes pour refuser la division et choisir l’union pour le Mali. Cette figure emblématique du M5-RFP, connue pour son engagement dans la lutte contre la corruption et la promotion de la bonne gouvernance, s’est adressée à ses frères et sœurs à travers un message.

Malgré ses ennuis judiciaires, Professeur Clément Dembélé réaffirme chaque jour son attachement à son pays : le Mali. Dans son dernier message, dont une copie est parvenue à notre rédaction, Professeur Clément Dembélé lance un appel à l’union. Selon lui, l’unité n’est pas un choix, mais une nécessité vitale. « Il est des moments dans l’histoire d’un Peuple où l’on ne peut plus se permettre de douter, ni de reculer. Des moments où l’unité n’est pas un choix, mais une nécessité vitale. Ce moment, c’est maintenant », écrit-il. Et d’ajouter : « Le Mali est une terre de bravoure, forgée par les royaumes, les empires, les résistances, les luttes et les espoirs. Nos ancêtres n’ont jamais fléchi. Face à l’injustice, face à l’oubli, face aux mensonges, ils se sont levés, debout, fiers, unis. Et aujourd’hui, c’est à nous de marcher dans leurs pas ».

Il attire l’attention des uns et des autres sur les dangers de la division. « Un Mali divisé est un Mali vulnérable. Un Mali divisé est un rêve brisé, une lumière affaiblie. Mais un Mali uni, c’est une montagne que rien ne peut ébranler. C’est une Nation qui parle d’une seule voix, qui avance d’un même pas, du fleuve au désert, du nord au sud, de Kayes à Kidal, de Ségou à Tombouctou ».

« Non pas “je suis seul”, mais “nous sommes le Mali” »

Pour le Président de la Plateforme contre la corruption et le chômage au Mali, « notre unité ne veut pas dire uniformité mais signifie respect dans la diversité, solidarité dans la différence, amour dans la fraternité ». À l’en croire, chaque village, chaque langue, chaque culture est une pierre précieuse du grand édifice malien.

« Ce n’est pas en cédant à la peur ou à la haine que nous construirons ce pays.

C’est en tendant la main, en guérissant les blessures, en reconstruisant les ponts. Ce sera long. Ce sera difficile. Mais nous avons la force. Nous avons le courage. Nous avons le devoir », détaille-t-il.

Professeur Clément Dembélé conseille à ses concitoyens le refus de la division et le choix de l’union. « Alors que chaque Malienne, que chaque Malien dise aujourd’hui, non pas “je suis seul”, mais “nous sommes le Mali”. Que chaque voix, qu’elle vienne des villes ou des plaines, dise : “Nous refusons la division. Nous choisissons l’union. Pour nous. Pour nos enfants. Pour notre avenir”», plaide-t-il.

« Un Mali uni est possible. Un Mali uni est en marche. Un Mali uni est invincible. Que Dieu bénisse le Mali! Que vive l’unité nationale ! Et que jamais ne s’éteigne la flamme de notre espoir malien! », conclut Professeur Clément Dembélé.

Par Chiaka Doumbia

Notre combat doit-être celui d’un Mali uni, pluriel et divers, d’un Mali non violent réconcilié avec lui-même et avec sa mémoire, toujours tolérant pour tous ceux qui, avec humilité, reconnaissent leurs fautes et leurs erreurs, et respectent notre peuple, dans ses douleurs et ses souffrances, d’un Mali jamais désespérer de ses enfants, jamais désespérer de l’homme.

Alpha Oumar Konaré

