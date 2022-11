Le ministère de l’Administration territoriale et de la Décentralisation a abrité le mercredi 16 novembre dernier, le lancement officiel de la seconde phase du Programme Jeunesse et Stabilisation (Projes II), dans les régions du Sud et de l’ouest du Mali. Le lancement était combiné à l’organisation de la première session du Comité de pilotage du Programme.

Financé par l’Union européenne à plus de 8 milliards F CFA, (8 724 228 100 F CFA), Projes II couvre les régions de Koulikoro, Sikasso, Bougouni, Koutiala, Nioro du Sahel. Il est placé sous la tutelle du ministère de l’Administration territoriale et de la Décentralisation (MATD), qui assure la supervision et facilite la mise en œuvre du programme dans les régions ciblées. L’objectif du Programme est de favoriser la stabilisation des zones fragilisées du Mali et le renforcement du contrat social, par une amélioration de l’offre de services sociaux-économiques de base, le soutien à la cohésion sociale et à la médiation entre communautés et autorités, et la création de revenus et d’emplois au bénéfice des couches sociales fragilisées.

Cependant, le Projes II comporte 2 principales composantes à savoir : Contribuer au retour de la confiance entre les populations et l’État, par l’amélioration de l’offre des services sociaux de base, l’appui à la cohésion sociale et à la médiation. Et contribuer au développement socio-économique local et régional par la promotion de la formation et de l’insertion professionnelle, par les activités génératrices de revenus, et par l’investissement.

Ce comité de pilotage, aux yeux de l’ambassadeur de l’Union européenne au Mali, Bart Ouvry, est extrêmement important pour confirmer la pertinence de l’action de l’UE pour le Mali et ses populations, mais aussi pour assurer une mise en œuvre où chacun aura à jouer sa partition, notamment, le ministère et ses représentants locaux, les collectivités bénéficiaires, les projets de l’UE liés au Projes II dont le Parsec. Par ailleurs, en ce qui concerne le Comité de Pilotage, il assure un niveau d’information et d’appropriation des ministères sectoriels. Il est placé sous la co-présidente du Ministre de l’Administration Territoriale et de la Décentralisation (MATD) et de la Délégation de l’Union Européenne. Il est également composé de représentants des différents partenaires du Programme, des présidents des conseils régionaux et des gouverneurs.

En effet, depuis 2012, le Mali est confronté à une crise multidimensionnelle qui affecte son processus de développement. La crise qui, au départ, était localisée dans les régions du nord, s’est progressivement étendue au centre du pays. Pour soutenir les efforts des autorités dans le processus de stabilisation des régions du centre, l’Union européenne, à travers son Fonds fiduciaire d’urgence pour l’Afrique, a mis en place le Programme Jeunesse et Stabilisation dans les régions du centre (Projes I) en 2018 qui prendra fin en 2023.

Cependant, longtemps considérées comme calmes et épargnées par les actes de violence contrairement aux autres localités du pays, les régions du Sud et de l’Ouest du pays, notamment Sikasso, Koulikoro, Bougouni, Koutiala et Nioro du Sahel connaissent depuis quelques temps des cas de violence, laissant présager une dégradation de la situation sécuritaire et une détérioration des conditions de vie locales. Pour favoriser la stabilisation de ces zones fragilisées et le renforcement du contrat social, l’Union européenne en concertation avec les autorités maliennes, a initié la mise en place de la seconde phase du Programme Jeunesse et Stabilisation dans les régions du sud et de l’ouest du Mali (Projes II).

La cérémonie a enregistré la présidence de tous les acteurs du Programme, notamment les maires, les préfets des localités concernés, entre autres.

Ibrahima Ndiaye

