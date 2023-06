Au cours d’un point de presse tenu au Centre international de conférence de Bamako, l’UM-RDA dans un communiqué signé des mains de la Vice présidente Madame Diarra Racky Talla ancien ministre et non moins conseiller national au Conseil national de transition (CNT) a exhorté : « l’ensemble du peuple malien en âge de voter d’aller s’acquitter de son devoir citoyen et patriotique en participant massivement au vote pour assurer un taux de participation très confortable et à voter oui ». Mieux, le parti du Premier président du Mali indépendant feu Modibo Keita a invité l’ensemble des militants, sympathisants, et les populations du Mali, de l’intérieur comme de l’extérieur à voter OUI le 18 juin 2023, date de l’élection référendaire.

Actualité oblige, le 5 eme vice président et non moins secrétaire général de la section de la commune III Amadou Maiga dit ‘’Boris ‘’ a fait un diagnostic sans complaisance de la vie du parti marquée par des tentatives pour sa dislocation. Aussi dans ses propos liminaires le conférencier est revenu sur la réunification du parti avec le retour du Bloc pour la démocratie et l’intégration africaine (BDIA Fj) et la fusion avec le MJT et l’UDC. Cette reconfiguration du parti a permis la création de l’UM-RDA FASO JIGI en 2010. L’objectif étant de fédérer les militants autour des idéaux des pères fondateurs du parti.

Pour la pérennisation de ces idéaux , deux congrès ordinaires ont été organisés pour désigner le président du parti. Ce qui a permis successivement l’élection de l’ancien Ministre Moussa Bocar Diarra et de celle de feu Ibrahim Bocar Ba à la tête du parti.

Pour réunir davantage toute la famille RDA, lors de la conférence nationale de juin 2021, l’une des résolutions portait sur la poursuite des efforts entamés pour le rassemblement de la grande famille RDA. Nonobstant cette résolution, des démarches clivantes ont abouti à la proposition d’une fusion entre l’UM-RDA Faso JIGI, le PIDS, RMC MALI KANU et l’UMP.

Malgré les réserves et le refus de la majeure partie des membres du bureau politique national présent aux réunions, un projet de fusion avait été adressé au ministère en charge de l’administration territoriale à leur insu et avait été rejetée pour non-conformité avec les dispositions de la charte des partis politiques. Rappelons que la majeure partie des membres du bureau avait estimé que le mandat du bureau national étant arrivé à terme, conformément aux textes en vigueur, il ne pouvait entamer aucune démarche de fusion sans au préalable informer les sections et sous-sections. Faut-il le rappeler le point de presse a enregistré la présence du président d’honneur du parti Bocar Moussa Diarra, de la 3 eme vice présidente du parti Diarra Racky Talla et Amadou Maiga dit ‘’Boris’’ 5 eme vice président.

Badou S. Koba

