Le 28 octobre 2022, le BMJ, la revue médicale britannique en collaboration avec le PMNCH (la plus grande alliance mondiale pour la santé et le bien –être des femmes) , a lancé la première série d’un recueil d’articles traitant des questions relatives au bien être des adolescents . Ces articles plaident pour plus d’attention aux besoins et bien –être des adolescents dans le monde. Et ceci est en prélude au Forum mondial pour les adolescents prévu en 2023.

Le BMJ, la revue médicale britannique lance un recueil d’articles sur les questions relatives au bien être des adolescents en prélude au Forum mondial pour les adolescents prévu en 2023.

Ledit recueil traite des questions relatives au bien être des adolescents et l’importance de la prise en compte de leurs besoins pour la réalisation des ODD. Les auteurs montrent que l’investissement mondial en santé publique par habitant pour les adolescents est plus faible comparativement aux autres groupes démographiques. Ce malgré que ce groupe représente 23% de la population des pays à faible revenu, un nombre qui a doublé entre 1980 et 2020.

Dans le recueil, les auteurs plaident pour donner la voix aux jeunes même, les impliquer dans la définition de l’agenda, et de les associer à la conception, la mise en œuvre et l’évaluation des services qui leur sont destinés.

D’autre part, les co-auteurs du recueil dont le secrétaire à la santé de l’Inde, soutiennent que l’investissement dans le bien être des adolescents, qui va au-delà de la santé, aura des retombées économique bien au-delà du degré d’investissement. Autre point défendu dans le recueil est l’aspect multidimensionnel du bien –être des adolescents d’où la nécessité d’actions multisectorielle pour améliorer le bien-être des adolescents à travers l’identification des défis à relever (santé, éducation, aide sociale etc. ). Le recueil suggère également la mise en place d’un cadre de suivi pour évaluer les progrès réalisés en faveur des jeunes. Loin d’être exhaustive, les propositions vont se poursuivre dans les prochains mois. Cette première série d’articles lancée en octobre dernier en marge de la campagne mondiale de PMNCH dont l’objectif est de défendre la cause des 1, 8 milliards d’adolescents et de jeunes dans le monde, et d’orienter les actions vers le Forum mondial pour les adolescents en 2023, a été idoine pour les auteurs afin qu’on accorde une plus grande priorité aux besoins et conditions des adolescents dans le monde. Sans quoi la réalisation des ODD (agenda mondial pour le développement durable) devient difficile.

Khadydiatou SANOGO/maliweb.net

Commentaires via Facebook :