Des semaines se succèdent sans aucune de ses nouvelles. Devrait-on craindre le mal ou le pire ? Le temps est donc venu pour clairement s’interroger à propos de ce que devient le Chef du Gouvernement du Mali ! Et pourquoi cause ? Le communiqué de son absence constatée et qui a motivé la décision de la nomination de son intérimaire, suscite des interrogations.

La vérité est que le Premier Ministre Choguel Kokalla MAIGA a été remplacé par intérim par le ministre Abdoulaye MAIGA, en charge de l’Administration territoriale, pendant tout le temps que durera son absence. Une Absence à la Primature ?

En effet, le Premier Ministre Choguel Kokalla MAIGA n’est pas présent à la Primature, il y a déjà plus de trois semaines. Dès les premières heures de son absence constatée, des médias ont diffusé la nouvelle sur son état de santé qui serait affectée. L’hypothèse d’une attaque cardiovasculaire (AVC) avait dominé le contenu des différentes informations sur sa santé. Mais les réactions officielles émanant de ses services de communication, ont plutôt fait mention d’un repos forcé, en écartant toute idée de maladie.

À la faveur de l’annonce de ses services, tout le monde croyait avoir été rassuré. Tout le monde avait cru que la vérité était du côté de la primature. D’ailleurs, il a été remarqué que certains s’en prenaient vivement à tous ceux qui souhaitaient la meilleure santé au Premier ministre. Pour preuve, JOLIBA TV a été sévèrement critiqué pour avoir annoncé la nouvelle de la maladie Choguel. Le Parti ADMA-PASJ avait également reçu des critiques. Que dire des citoyens qui, de bonne foi, ont pu souhaiter Meilleure santé au premier ministre ? Ils ont été insultés par certains partisans du Premier ministre.

Le temps de la vérité.

Oui, la vérité a fini par voir le jour. Du repos forcé, au constat de la nomination d’un intérimaire ! En vérité, les citoyens en majorité, avaient fortement émis des réserves dès l’annonce d’un repos forcé au nom duquel, CHOGUEL KOKALLA MAIGA était domicilié dans une clinique. Pourquoi une clinique au lieu d’un hôtel ? Pourquoi un repos “forcé” ?

D’ailleurs, les quelques jours qu’avaient donnés ses services de communication et soutiens, sont passés. Et aucune nouvelle de CHOGUEL MAIGA. Jusqu’à présent, personne n’a témoigné l’avoir vu. Aucun communiqué sur son état de santé. Est-il désormais valide ? Devrait-on craindre le pire ? C’est un silence total ! Et pourquoi a-t-il été remplacé par la nomination d’un intérimaire ? Pourquoi aucune image de lui ne circule ?

Il est sûrement temps de dire la vérité au peuple que CHOGUEL est bien malade et même inapte pour le moment. Dans le fond, ce silence : inquiète et même angoisse. Il serait souhaitable que le Gouvernement aille à ses chevets et fasse un communiqué avec des images de témoignages.

La Télévision nationale devrait faire un tour sur les lieux où se repose le Premier ministre Choguel MAIGA afin de rassurer l’opinion publique nationale et internationale. Même une image du Président de la Transition au chevet de son Premier ministre, mettrait certainement fin aux débats contradictoires autour de la santé de CHOGUEL MAIGA !

Que devient-il exactement ?

Serait-il au Mali ou évacué ailleurs hors du pays ? Les maladies cardiovasculaires sont très dangereuses. Elles peuvent paralyser la victime. Pire, elles peuvent la tuer. Mais si les Hautes Autorités ont pris la décision de nommer un intérimaire, personne n’aurait tort de penser à la gravité de la santé du Premier ministre.

Monoko Toaly, Expert en Communication et Marketing Politique

