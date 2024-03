Ramadan et inflation : Les mesures du ministre du Commerce

Le ministre de l’Industrie et du Commerce, Moussa Alassane Diallo, a entrepris le lundi 11 mars une série de visites dans les magasins témoins et les stocks de denrées de première nécessité, situés dans les sites de grossistes à l’entame de ce mois béni de Ramadan.

L’objectif principal de ces visites était de s’assurer de la disponibilité effective des denrées de première nécessité dans les magasins et entrepôts des commerçants et producteurs. En effet, le gouvernement de la Transition à travers le ministère de l’Industrie et du Commerce, sous l’impulsion du président de la Transition, chef de l’Etat, a pris des mesures drastiques afin de garantir une stabilisation effective des prix lors de ce mois béni de ramadan et ainsi soulager les ménages à travers diverses actions notamment le cantonnement de 25 000 tonnes de sucre de Sukala et N-Sukala. Aussi, il s’agit de maintenir les prix fixes uniforme de 600 F CFA/le kilo et à 27 500 F CFA le sac de 50 kg et ce sur toute l’étendue du territoire national.

Au total, une dizaine d’entrepôts, magasins témoins et boutiques ont été minutieusement inspectés, tant sur les marchés que dans les zones industrielles.

Enfin, le ministre s’est déclaré satisfait des résultats de ces visites et a souligné l’importance du respect constant des engagements pris par toutes les parties prenantes. Il a également saisi l’occasion pour exprimer sa gratitude envers ses collaborateurs du cabinet, ainsi que toutes les structures impliquées pour leur promptitude dans la conduite des opérations.

CCOM- MIC

