Recettes des Domaines/finances publiques : Les bons points du ministre Kaména

Le Président de la Transition et le Premier ministre viennent de féliciter solennellement le ministre Bréhima Kaména, pour ses performances à la tête des Domaines de l’Etat. Son collègue de l’Economie et des finances a également reçu les mots de reconnaissances des hautes autorités.

Ces deux ministres étaient accompagnés par quatre directeurs centraux, à savoir celui des Domaines et du cadastre, Abdoulaye Dicko, de la Douane, Amadou Konaté, du Trésor et de la comptabilité, Boubacar Ben Bouillé et des impôts, Mathias Konaté.

La culture de la récompense du mérite est désormais une réalité. C’est ce qui explique cette rencontre de félicitation à ces deux membres du gouvernement. En effet, ils ont été célébrés pour la mobilisation record des recettes en 2022, soit plus de 1700 milliards de F CFA versés dans les caisses du Trésor public. Ces résultats leur ont valu les félicitations appuyées du PM Choguel Maiga pour les belles performances réalisées en 2022.

Pour le chef du gouvernement, malgré ces sanctions illégales et illégitimes imposées au peuple souverain du Mali, « grâce au leadership managérial et au travail titanesque », de M. Bréhima KAMENA, Ministre de l’Urbanisme, de l’Habitat, des Domaines, de l’Aménagement du Territoire et de la Population et Alfousseni Sanou, Ministre de l’Economie et des Finances, l’Etat du Mali a pu assurer le salaire des fonctionnaires et faire face aux dépenses régaliennes de nos forces armées et de sécurité. Et cela, grâce à l’atteinte des objectifs de recettes assignés aux différents services de l’assiette. Notamment le service des impôts, avec une mobilisation de plus de 995 milliards de F CFA sur un objectif annuel révisé de prés de 987 milliards, soit plus de 100,89% ; le service des Domaines et du cadastre a versé plus 160 milliards de F CFA au Trésor pour un objectif initial de 151 milliards de F CFA, quant aux hommes de l’inspecteur Amadou Konaté, la Douane aussi a dépassé son objectif de recettes qui était de 600 milliards de nos francs, soit un total bilan de plus de 1.700 milliards de F CFA versés dans les caisses du trésor public.

Pour toutes ces performances financières, le Premier ministre Dr Choguel Kokalla Maiga a tenu à transmettre les satisfactions et félicitations du chef de l’Etat et de tout le peuple malien à ces deux ministres parmi les plus méritants du gouvernement. « Au nom du Président de la Transition Chef de l’Etat le Colonel Assimi Goïta, je tiens à féliciter et à encourager, vous les soldats de l’économie pour les efforts que vous continuez de déployer afin de permettre à l’Etat de répondre à ses engagements. Ils sont de ceux-là qui ont redonné au Mali sa souveraineté avec les Forces de Défense et de Sécurité mais eux, ne sont pas visibles. » a-t-il ajouté.

En poursuivant, Dr Choguel Kokalla Maïga entend ainsi exprimer toute la reconnaissance de la Nation à ces responsables des services de l’Assiette que sont la Douane, les Impôts, le Trésor et les Domaines. Cela, en présence des ministres de Tutelle : les Finances et les Domaines.

«2022 a été marqué par un cotexte difficile avec l’embargo économique et financier, malgré tout, les objectifs de recettes assignés aux services de l’assiette ont été largement atteints. Avec ses encouragements nous allons persévérer en 2023, pour dépasser les objectifs budgétaires. » avait assuré le Directeur général du Trésor public, Boubacar Ben Bouillé.

Bruno D SEGBEDJI

