Le siège de l’Association Malienne des Expulsés (AME), sise à Djélibougou a abrité une conférence de presse dans le cadre des récents évènements jugé ignoble et inhumain que subissent les Ouest africains et les Maliens en particulier. En tant qu’organisation de défense des droits des migrants, l’AME a initié cette rencontre avec la presse dans l’objectif de dénoncer cette situation que nos compatriotes subissent sur le territoire mauritanien.

Le président de l’AME, Ousmane Diarra, en a profité pour lancer ‘’un cri du cœur’’ en faveur des migrants en situation difficile. «Vous avez vu à travers les informations les conditions de vie difficile des migrants vivant en Mauritanie. Nombreux sont ceux qui ont été déversés par les autorités mauritaniennes à la frontière entre le Mali et la Mauritanie, précisément à Gogui » a-t-il dénoncé, ajoutant au passage que plus de 400 migrants s’y trouvent depuis environ une semaine. Tout en condamnant la propension des autorités mauritaniennes à faire souffrir les migrants et à bafouer leurs droits, Monsieur Diarra dénonce également le mutisme de la communauté internationale et en appelle les pays étrangers, l’organisation internationale et les acteurs de la société civile à s’engager activement dans le soutien aux initiatives visant à protéger les droits des migrants. Il exige dans la même veine des mécanismes de rapport et d’évaluation réguliers sur les conditions des migrants en Mauritanie, en impliquant des ONG et des organisations internationales, afin d’assurer une surveillance continue et de rendre le gouvernement mauritanien responsable de ses engagements en matière de droits humains.

Pour sa part, M. Lamine Diakité, chargé de projet et de programme, a insisté sur les données de l’agence Frontex selon lesquelles, en 2023, plus de 40.000 passages irréguliers de frontières ont été constatés sur la route de l’Afrique de l’Ouest vers les Îles canari, faisant de la région près de la moitié de toutes les détections de passages irréguliers de frontières. « Rappelons qu’en 2019 la Mauritanie avait déjà travaillé avec Frontex pour la mise en place d’un centre de rétention administrative pénale contre les migrants irréguliers à Nouadhibou » a-t-il fait savoir.

Selon l’AME, la Mauritanie et l’UE, dans le cadre de leur partenariat stratégique pour la gestion des migrations se seraient entendus, en mars 2024, sur une lutte acharnée contre les migrants subsahariens au motif de lutter contre les flux migratoires considérés comme irréguliers.

Somme toute, l’AME a mis à profit ses échanges avec la presse pour égrener une panoplie de recommandations à l’endroit des autorités mauritaniennes et maliennes, à l’effet de «contrer les pratiques de ce nouveau partenariat entre l’UE et la Mauritanie dont tout est à l’encontre des intérêts des migrants».

A l’attention des autorités mauritaniennes, l’AME plaide pour l’amélioration des conditions de tous les migrants en Mauritanie sans exception, la libération sans condition de l’ensemble des migrants détenus en Mauritanie et la régularisation de tous les sans papier, le respect des différents engagements bilatéraux, régionaux et internationaux auxquels la Mauritanie a souscrit. Quant aux recommandations à l’adresse de la partie malienne, elles ont au renforcement de leurs soutiens et de leur capacité de défense des droits des migrants maliens partout où ils se trouvent, à la poursuite des initiatives de protection des migrants maliens indifféremment de leur lieu de résidence, la facilitation de l’obtention des cartes de résidence pour les Maliens établis en Mauritanie, l’application et le respect des Conventions bilatérales entre le Mali et la Mauritanie, la prise en charge des compatriotes victimes d’opérations de rafles massives, d’arrestations et de détentions arbitraires en Mauritanie, entre autres.

Aly Poudiougou

