Relance de l’industrie malienne : L’OPI chez le Président du CESC

Le Président du Conseil Economique, Social et Culturel, M Yacouba Katilé a reçu en audience le jeudi 2 septembre dernier, au siège de l’institution, sis à Koulouba, le bureau de l’Organisation Patronale des Industriels(OPI) , conduit par son Président ,M Mamadou Yattassaye.

Solliciter l’accompagnement du Conseil Economique, Social et Culturel pour la mise en œuvre des 24 mesures devant favoriser la relance de l’industrie malienne, telle consignée dans le livre blanc sur l’industrie nationale, était en substance l’objet de la visite de l’OPI.

Dans son intervention, M Mamadou Yattassaye a expliqué de façon succincte au Président du CESC, les difficultés auxquelles fait face l’industrie malienne. Il s’agit entre autres de : l’insuffisance d’infrastructures de base, le coût élevé des facteurs de productions, singulièrement celui de l’énergie, la faible articulation entre l’industrie, la recherche et les autres secteurs de l’économie, l’inadéquation entre la formation et l’emploi, les difficultés d’accès au financement. « Aidez-nous à relever les défis de la compétitivité, du développement et de l’innovation technologique, sans oublier la transformation des habitudes de consommation », a déclaré le Président de l’OPI. Selon l’orateur, ces dites difficultés susmentionnées pourraient avoir une réponse à travers la promotion de l’industrie nationale via le made in Mali à travers la commande publique et les projets d’intérêt national, de manière plus générale, ainsi que la mise en place d’un tarif préférentiel d’électricité pour les industries.

A ses visiteurs du jour, le Président du CESC,M.Yacouba Katilé a tenu à exprimer le vif intérêt qu’accorde son institution aux questions économiques sociales et Culturelles .Et ce , conformément aux dispositions de l’article 106 de la Constitution. Les deux parties ont convenu de mettre en place, une commission de travail en vue d’aller vers une prise en charge rapide desdites préoccupations.

Baba Bourahima CISSE

Conseiller en Communication CESC

