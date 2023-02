Mohammed 4ème édition du concours annuel de lecture du Saint Coran : Les trois représentants du Mali connus

La Section du Mali de la Fondation Mohammed VI des Oulémas africains a procédé à la proclamation des résultats de la 4ème édition du concours de mémorisation, de récitation et de psalmodie du Saint Coran. C’était le samedi 28 janvier 2023 à l’hôtel Maeva Palace en présence du ministre des affaires religieuses et des cultes, de l’Ambassadeur du Maroc, du représentant du Haut Conseil islamique du Mali et des maîtres coraniques. Au final, trois candidats ont été retenus pour défendre la couleur de la nation en phase finale entre 34 pays.

Au total, ils étaient 92 participants venus des différents centres de mémorisation du saint Coran de Bamako et des capitales régionales du Mali à prendre part à la phase de la présélection tenue du 14 et 15 janvier 2023. Selon Cheick Alhousseini Diakité, secrétaire général de la section du Mali de la fondation Mohamed VI des Oulémas africains, les 92 participants étaient en compétition dans trois disciplines lors de cette phase de présélection notamment la mémorisation entière du Saint Coran selon normes Warch, la mémorisation entière du Saint Coran selon d’autres normes et la psalmodie (Tajwid) avec mémorisation d’au moins 5 chapitres du Saint Coran. Il s’agissait, a-t-il déclaré, de désigner trois meilleurs candidats pour représenter toute la nation malienne en phase finale de la 4ème édition du concours de mémorisation, de récitation et de psalmodie du Saint Coran au mois de Ramadan prochain entre 34 pays membres de la Fondation VI des Oulémas Africains. « Ce concours a été initié par la fondation Mohamed VI des Oulémas Africains afin d’inciter les jeunes à s’intéresser davantage à la mémorisation du Saint Coran et à s’imprégner des valeurs de tolérance, de cohabitation pacifique et de juste milieu inclus dans ce texte divin », a-t-il indiqué.

Au cours de cette cérémonie de proclamation des résultats de la phase de la présélection, les membres du jury ont retenu Massiré Sacko pour la 1ère discipline, Hamza Bah pour la 2ème discipline et Youssouph Amadou Sow pour la 3ème discipline. Ces trois candidats vont désormais défendre les couleurs nationales lors de la phase finale au mois de Ramadan prochain. En plus, ils ont reçu chacun des félicitations et une attestation de reconnaissance des mains du ministre des affaires religieuses et du culte, de l’ambassadeur du Maroc au Mali et du représentant du Haut Conseil islamique du Mali.

Les différentes autorités présentes à la cérémonie ont rendu un vibrant hommage à la fondation pour avoir initié ce concours tout en l’appelant à promouvoir toujours un islam de tolérance et de paix.

Boubacar Idriss Diarra

