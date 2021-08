Rentrée solennelle du club Rotaract : Début d’un nouveau mandat

S’informer et se former pour mieux agir, voilà à quoi aspirent les membres du club Rotaract Bamako avenir. Ainsi, pour présenter leur nouveau mandat, ils ont organisé samedi 14 août 2021 une conférence animée par le patron du groupe Famib sous le thème de l’entrepreneuriat.

Cette conférence visait à encourager les jeunes à la création d’entreprise car selon le conférencier, Amadou Diawara, c’est le seul moteur de développement et de réduction du chômage.

« L’objectif est de présenter au public nos projets qui vont servir les communautés pour changer des vies. Notre mandat dure une année donc débute du 1er juillet 2021 au 1er juillet 2022 », informe le président du club Rotaract Bamako avenir.

Au cours de cette rentrée, 7 nouveaux membres ont intégré officiellement le club. Leur intronisation s’est effectuée par un serment et une remise d’attestation.

« Je déclare avoir conscience de rentrer dans un mouvement international initié le 13 mars 1968 par Rotary international aux Etats-Unis. J’accepte les règlements qui régissent le rotary international en général et le club Bamako avenir. Je fais mienne la devise du Rotaract qui est la camaraderie par le service », a déclaré la porte-parole des adhérents.

Ce cadre a permis notamment aux jeunes rotaractiens de s’inspirer de l’expérience d’Amadou Diawara qui a abandonné son emploi en France pour venir entreprendre dans le digital au Mali.

Au cours de cette conférence, un point particulier a été mis sur l’entrepreneuriat féminin. D’après le conférencier, les défis et contraintes majeurs d’entreprendre au Mali reposent sur le manque d’électricité fiable et abordable, l’accès difficile à une connexion internet de qualité et moins coûteuse, le paiement des taxes, la fourniture des garanties et bien d’autres.

Néanmoins, il conseille les jeunes à entreprendre en les exhortant à travailler en équipe. Il a ajouté que la résilience, la capacité d’adaptation et l’innovation sont les qualités qu’une entreprise doit absolument avoir.

« Le Rotaract est un club très jeune qui a déjà mené beaucoup d’actions humanitaires envers les populations. J’invite les nouveaux adhérents à s’inspirer de l’exemple des anciens membres. Le club s’agrandit et chacun doit contribuer à la réalisation des actions », se réjouit Ibrahim Simpara, directeur national du domaine. Il trouve salutaires les actions humanitaires que le club a réalisées et leur promet un accompagnement constant.

Né en 2017 au Mali, le club Rotaract a pour vocation d’inculquer les bonnes valeurs de travail, de justice et l’humanitaire aux jeunes. Il réalise plusieurs actions humanitaires en faveur des couches démunies.

Fatoumata Kané

Commentaires via Facebook :