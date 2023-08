Revue du Système de management qualité : Les assurées de la CANAM au cœur du projet

La revue de Direction, qui s’est tenue lundi et mardi, a offert l’opportunité de vérifier si le système actuel est toujours approprié et s’il peut s’adapter efficacement aux évolutions et aux besoins changeants.

La Caisse Nationale d’Assurance Maladie (CANAM)a accordé une grande importance à la démarche qualité de son Système de Management Qualité (SMQ), comme en témoignait l’ouverture, lundi dernier, à MAEVA Palace, de la première revue de Direction. Laquelle ne se limite pas à une simple formalité, mais elle revêt une importance cruciale dans le processus d’évaluation et d’amélioration continue de l’organisation.

Le Directeur général de la CANAM, Médecin Général de Brigade Boubacar Dembélé, a souligné dans son allocution d’ouverture que cette revue est un moment de bilan collectif où les avancées, les succès, les défis et les opportunités d’amélioration sont passés au peigne fin. Il a mis en exergue son objectif majeur qui est de réaliser une évaluation globale de la démarche qualité mise en place et mesurer son impact réel. Cela implique de vérifier si les efforts déployés sont alignés sur les objectifs fixés et si les résultats obtenus sont en adéquation avec les attentes des assurés et des partenaires.

A titre de rappel, la CANAM a entrepris des actions visant à renforcer son système de management qualité au cours des deux dernières années, dans le but d’atteindre une amélioration continue. La revue de direction, qui s’est tenu deux jours durant ‘ lundi et mardi – a constitué donc une opportunité de vérifier si le système actuel est toujours approprié et s’il peut s’adapter efficacement aux évolutions et aux besoins changeants.

Il est également clairement énoncé que le succès de la CANAM est mesuré par la satisfaction totale de ses assurés. Ces derniers sont placés au cœur du projet, et l’organisation s’est engagée à constamment combler leurs attentes.

Cette perspective met en évidence l’importance de la relation avec les assurés et l’accent mis sur la qualité des services fournis pour garantir leur satisfaction.

SERCOM/CANAM

