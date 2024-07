La cérémonie de passation de collier du Rotary Club Bamako Ouest entre la nouvelle présidente, Mme Hawa Traoré et son prédécesseur, Aly Diabaté, s’est déroulée, le samedi 13 juillet 2024 à Eden Village en présence de plusieurs personnalités, dont Kazi Asma Azmery du Rotary Club Grater Dhaka de Bangladesh et de Sunny Akuopha, ancien Gouverneur du District 9101.

près l’hymne de Rotary, et les salamalecs d’usage, le Président sortant, Aly Diabaté, a présenté le bilan de son mandat. A ses dires, le Rotary Club Bamako Ouest a honoré ses engagements avec la réalisation de plusieurs activités conformément à la vision des dirigeants du District 9101. Car Bamako Ouest a pris une part active à toutes les actions communes initiées par les Rotary Clubs du Mali, telles que la journée de reboisement, la cérémonie de don de sang, des actions de renforcement des capacités des jeunes. Afin de réaliser ces actions, le bureau sortant a relevé le challenge d’organiser un grand diner-gala. Pour renforcer les liens de fraternité et de cohésion au sein du club, une cérémonie de rupture de jeûne a regroupé plusieurs membres à la résidence du Président.

Le Rotary Club Bamako Ouest a participé de façon active aux ACD du District 9101 à Abidjan et la délégation malienne a profité de ces assises pour renforcer les liens de jumelage avec le Club Daloa. Ces actions ont contribué à rehausser l’image de Bamako Ouest. En droite ligne des objectifs du Rotary international, le Président Diabaté et son équipe ont mené des actions visant à apporter des changements significatifs. Pour exprimer ss reconnaissance à ses membres ainsi qu’à ses partenaires qui ont contribué à la réussite du mandat leur a décerné des attestations, non sans souhaiter plein succès à la nouvelle équipe.

La nouvelle Présidente, s’est dite honorée de prendre les rênes du Rotary Club Bamako Ouest. Une responsabilité qu’elle attribue aux nombreuses expériences accumulées au sein des postes stratégiques qu’elle a occupés dans le club. C’est aussi la preuve de son engagement dans la vie associative et de sa détermination pour le Rotary. Elle se veut confiante et compte sur l’esprit d’équipe, le Rotaract et l’Interact Bamako Ouest pour la réussite de son mandat 204-2025.

Après la passation des colliers, des intervenants se sont réjouis du choix porté sur Hawa Traoré pour conduire le mandat 2024-2025. Ils ont loué son sens de l’éthique et l’intégrité, des valeurs que doivent incarner tous les Rotariens.

La cérémonie a été l’occasion d’accueillir de nouvelles adhésions.

Broulaye Koné

Trois questions à Kazi Asma Azmery

En marge de la cérémonie de passation de colliers du Club Rotary Bamako Ouest, à laquelle elle a assisté samedi dernier, Mme Kazi Asma Azmery, membre du Rotary Club Grater Dhaka au Bangladesh, a été approchée par notre reporter.

De confession musulmane, cette dame exécute un ambitieux projet consistant à visiter 148 pays à travers le monde pour y promouvoir l’écologie, le renforcement des capacités des femmes pour leur autonomisation, mais aussi l’adhésion au Rotary, “un monde d’opportunités et de connexions”.

Le Challenger : Si Mme Kasma Azmery se présentait aux Maliens que leur dirait-elle? Quelles sont les raisons de votre présence au Mali ?

Kazi Asma Azmery : Je m’appelle Kazi Asma Azmery, Rotarienne de Bangladesh. Je suis l’une des premières femmes musulmanes de mon pays à voyager en solo, dans le cadre d’un volet de visites qui concerne 148 pays au monde. Ce voyage a pour objectif de visiter les villes écologiques, faire la promotion du vert à travers les actions de reboisement, renforcer les capacités des femmes pour leur autonomisation. C’est ce qui justifie ma présence au Mai.

Au-delà de tout cela, j’ai toujours eu la grande curiosité de visiter le Mali, car attirée par sa diversité culturelle, sa riche histoire. Je suis très contente d’être ici.

Quelle est la principale action que vous allez faire avec le Rotary Mali ?

Partout où je passe je plante au moins un arbre, une action pour la protection de la nature et de l’environnement. En tant que pays désertique, le Mali a fortement besoin du vert. Je vais commémorer les actions de reboisement pour les 148 pays inscrits dans ce volet de visite. Donc un arbre par pays, ce qui fait 148 pieds d’arbres à planter au Mali avec les Rotary Clubs.

Comment avez-vous trouvé l’accueil ?

J’ai été chaleureusement accueillie au Mali. Vous avez que le Rotary est un monde de connexions, de grands réseaux composés d’hommes et de femmes d’affaires, de décideurs qui ouvrent les portes à toutes les opportunités. Donc, j’invite tout le monde à adhérer au Rotary pour saisir les opportunités qu’il offre. Un Rotarien – ou Rotarienne – où qu’il soit, se sent chez lui.

Propos recueillis par Broulaye Koné

Un rêve réalisé

Le passage au Mali de Mme Kazi Asma Azmery a été marqué par une plantation d’arbres dans la Cour du Palais des Pionniers et une visite au site de reboisement des Rotary Clubs du Mali. Un rêve qu’elle tenait à réaliser.

Ainsi dans le cadre de ce noble combat pour la protection de l’environnement, l’amie de la nature a planté quelques pieds de manguiers dans la cour du Palais des Pionniers Mali. Le geste a été bien apprécié par le Directeur du site. Il a ensuite invité les Rotary Clubs du Mali à privilégier le choix des espèces d’arbres rares et utiles lors de leur action commune de reboisement.

Le permanent du Mouvement des pionniers a remercié les amis du Rotary International pour le choix porté à leur palais.

La Présidente du Rotary Club Bamako Ouest, Hawa Traoré a, au nom de tous ses homologues présidents de clubs, encouragé les initiatives de ce genre qui s’inscrivent dans le cadre de la préservation de l’environnement, un des axes stratégiques du Rotary International.

«Nous avons permis à notre amie, Kazi Asma Azmery du Rotary Club Grater Dhaka, en visite au Mali, de réaliser son rêve. C’est le Palais des Pionniers du Mali qui a servi de cadre pour cette plantation symbolique d’arbres. Nous remercions le Directeur Général du Palais et le Commissaire Général de l’Association des Pionniers du Mali pour leur accompagnement en ce début de partenariat avec les Rotary Club du Mali», a souligné le Rotary Club Bamako Ouest sur sa page facebook.

Kazi Asma Azmery s’est réjouie de planter des manguiers au Mali après des anacardiers en Guinée-Bissau. Selon elle, «planter des arbres permet de lutter contre les effets néfastes du changement climatique et de contrer l’avancée du désert». Les arbres, explique-t-elle, peuvent aussi aider les populations notamment pauvres dans la lutte contre l’insécurité alimentaire.

Le même jour, Kazi Asma Azmery a aussi visité le site de reboisement des Rotary Clubs du Mali sur la Corniche de Magnambougou.

Broulaye Koné

