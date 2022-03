L’Assurance Sanlam Mali vient de mettre au point une plateforme de souscription en ligne dénommée « Agence Digitale », l’information a été donnée le 30 mars 2022 par le DG de Sanlam Mali , Monsieur Bikiry Makanguilé.

« agencedigitale-sanlamml.com », tel est le dernier joyau de l’entreprise Sanlam Mali qui après la mise en place sur le marché du 1er service « Assistance Automobile », et toujours en quête d’innovation, vient de lancer une agence digitale. Le premier responsable de la compagnie qui avait à ses côtés ses collaborateurs ont vanté les avantages de la plateforme. Selon eux, désormais leurs clients auront la possibilité de souscrire leurs contrats d’assurance automobile en ligne en toute facilité et sécurité sans avoir à se présenter dans un bureau de souscription physique. D’autre part, l’agence digitale accorde la possibilité au client de choisir les garanties adaptées à ses besoins et son budget. Ainsi le nouveau concept de Sanlam est un concept de distribution des produits d’assurance qui va permettre au client de gagner du temps tout en accédant aux services en toute simplicité. L’offre de l’agence digitale est destinée à toute personne aspirant à un nouveau type de service intégrant les nouvelles technologie de l’information autrement dit les personnes portées sur la digitalisation afin de gagner du temps en toute sécurité. Et comme expliqué par le DG, le projet est à la première phase de réalisation et porte sur la souscription de l’ assurance automobile, dans la seconde phase il s’intéressera à la souscription en ligne d’autres produits d’assurance sollicités par les particuliers tel l’assurance voyages, l’ assurance individuelle contre les accidents corporels.

Khadydiatou SANOGO/maliweb.net

Commentaires via Facebook :