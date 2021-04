Section syndicale du Commerce : un préavis de grève de 72 heures en gestation

La section syndicale du Commerce composée majoritairement des travailleurs de la Direction générale du commerce, de la consommation et de la concurrence (Dgcc) a enregistré l’adhésion de nouveaux comités syndicaux. Des revendications communes ont été adoptées au cours d’une assemblée d’information, ce jeudi 22 avril 2021, dans les locaux de la Dgcc.

« La grève n’est pas le souhait des travailleurs, mais c’est un moyen pour obtenir ce qu’on veut », a déclaré Seydou Fané, le secrétaire général adjoint de la section syndicale du Commerce. C’était à l’issue de l’assemblée d’information au cours de laquelle 15 points de revendications, adoptés par acclamation, ont été représentés aux syndicalistes présents. « Nous allons donc déposer un préavis de grève pour les 19, 20 et 21 avril », a détaillé le secrétaire général adjoint.

Dans leurs revendications, les syndicalistes demandent la relecture de certains textes notamment le Code du Commerce, le décret de décembre 2008 sur le contrôle de la qualité, de la quantité, du prix…, le décret d’octobre 2000 sur la réglementation du commerce extérieur et son arrêté d’application. En plus des textes, la section syndicale du Commerce exige la restitution de la gestion du Programme de vérification des importations (PVI), un fonds jadis logé au patronat et récemment transféré au ministère de l’Economie et des Finances. « Le PVI est alimenté par les travailleurs du Commerce, s’il doit être dans un département, c’est celui du commerce », a indiqué Nouhoum Sidibé, secrétaire général de la section syndicale du Commerce.

L’injustice à l’Agence pour la promotion des exportations du Mali (APEX-Mali) ; la situation des travailleurs du Bureau Veritas Mali qui pourraient se retrouver en chômage dans quelques mois ; la « mauvaise gestion » de l’Agence Malienne de la Métrologie (AMAM), où le directeur agirait en violation des textes réglementaires sont autant de raisons ayant motivé le préavis de grève pour les 19, 20 et 21 avril prochain.

Mamadou TOGOLA/maliweb.net

