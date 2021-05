Selon Issa Kaou N’Djim : « Le Vice-président Assimi Goïta a fait un acte patriotique »

Après son interview avec un média social où il a qualifié l’acte du Vice-président Assimi Goïta d’un processus de redressement, Issa Kaou N’Djim, membre du CNT était sur le plateau d’ ’’Africable Télévision’’ dans le cadre d’un débat le 25 mai dans la soirée. Sur cette chaine, il a apporté son soutien total au Vice-président Assimi Goïta pour avoir demis de leurs fonctions le Président de la Transition Bah N’Daw et son Premier Ministre Moctar Ouane, avant d’affirmer que l’ex chef de la junte a fait un acte patriotique.

La date du 25 Mai 2021, en plus d’être le jour anniversaire de la célébration de la journée de l’Afrique, sera également longuement gravée dans la mémoire des Maliens et Maliennes. Ce, pour la simple raison que cette date a marqué une étape décisive dans le processus de la transition au Mali, sanctionnée par démission respective du président de la Transition et son Premier Ministre devant la CEDEAO et le Vice-président Assimi Goïta pour violation de la Charte de la Transition. Cela suite à la composition du nouveau gouvernement, sans consultation du vice-président de la transition. Un Gouvernement au sein duquel, les deux anciens membres du défunt CNSP, le Colonel Sadio Camara et le Colonel Modibo Koné ont été éjectés.

Comme on pouvait s’y attendre, le soutien du gendre et ancien porte-parole de l’imam Dicko, Issa Kaou N’Djim n’a pas failli à son imperturbable et patriote Assimi Goïta. Un soutien qu’il a renouvellé sur le plateau de l’Edition Spéciale organisée par ‘’Africable Télévision’’ pour débattre sur la nouvelle crise qui vient de s’abattre sur le pays. Le 4ème Vice-président du CNT a dit haut et fort sur ce plateau télé, soutenir l’agissement du Vice-président à l’encontre du Président N’Daw et son PM Ouane.

Ainsi, comme solution, il a préconisé que tous ceux qui ont lutté pour aboutir à la nouvelle gouvernance, outre les intellectuels et d’autres composants doivent être tous ensemble pour la réussite. « Je peux vous dire d’une source avérée car j’ai été à Kati à 2h du matin, il est donné à M5 de proposer un Premier Ministre….. Maintenant si le M5 propose un homme ou une femme qui peut aider le pays à aller de l’avant, c’est à leur mérite….. ».

Les prévisions de Issa Kaou N’Djim se sont toutes avérées fondées, car la Cour Constitutionnelle a confirmé le colonel Assimi Goïta à la tête de la transition, lequel a aussi demandé au M5 de proposer un Premier ministre. Ce mouvement a porté son choix sur le Dr Choguel Kokala Maïga.

Par Mariam SISSOKO

