Semaine nationale de la réconciliation au Mali : Solidarité et unité autour des victimes des inondations

Une solidarité agissante autour des victimes des inondations dans l’espace AES, telle est la volonté du gouvernement du Mali, à travers le ministère de la Réconciliation, de la Paix et de la Cohésion Nationale, qui consacre la troisième édition de la Semaine Nationale de la Réconciliation (SENARE) à la solidarité envers les victimes des inondations. L’événement se déroule du 15 au 20 septembre 2024 sur l’ensemble du territoire.

Animée sous le thème « Solidarité et unité nationale autour des victimes des inondations dans l’espace AES », la SENARE 2024 vise d’une part à mobiliser les Maliens autour de la solidarité et du soutien aux victimes des inondations. D’autre part, elle est l’occasion de renforcer l’unité et la cohésion sociale au Mali, plus dans l’espace AES.

Le ministre de la Réconciliation, de la Paix et de la Cohésion Nationale, Le Colonel –Major Ismaël Wagué, a procédé le dimanche 15 septembre au lancement officiel de la SENARE dans la région de Gao. Il était accompagné du ministre d’Etat du Niger, du Burkina, et celui du Mali. Occasion pour lui, de saluer la résilience du peuple malien face aux multiples crises dont les récentes inondations qui ont éprouvé les populations. Et d’appeler l’ensemble des populations à l’entre-aide, à la solidarité pour le renforcement de l’unité et de la cohésion sociale.

Parlant de la semaine en cours, différentes activités seront menées partout dans le pays. Il s’agit entre autres des collectes de dons, des campagnes de sensibilisation et d’autres activités citoyennes, notamment en soutien aux victimes des inondations. Les populations seront informées sur les mesures de bonne conduite face aux catastrophes naturelles : mesures d’urgence, gestes de solidarités…

Dans le même registre, les forces de protection civile vont recevoir des appuis pour renforcer et faciliter leur mission de riposte aux catastrophes naturelles. De plus, il est prévu de nombreuses communications et campagnes de sensibilisation sur : les inondations, l’unité nationale et la cohésion. Quant aux victimes qui sont au cœur de cette édition, elles vont bénéficier des donations de différente nature.

Khadydiatou SANOGO/maliweb.net

