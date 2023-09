Semaine nationale de la sécurité routière : Sauver les vies à tout prix

La cérémonie de lancement a été marquée par une prestation des agents de la protection civile sur la gestion des premiers secours en cas d’accident et la remise symbolique des radars et des gilets à la gendarmerie et à la police.

Le ministre des Transports et des Infrastructures a saisi l’occasion pour rappeler les mesures prises récemment, afin de sécuriser davantage les usagers de la route comme la limitation de vitesse et la réglementation de la circulation des voitures de transport.

«La sécurisation du transport public des personnes» est le thème de la 19ème édition de la Semaine nationale de la sécurité routière lancée, hier à la gare routière de Sogoniko, par la ministre des Transports et des Infrastructures, Mme Dembélé Madina Sissoko. C’était en présence du directeur général de l’Agence nationale de la sécurité routière (Anaser), Ousmane Maïga, des secrétaires généraux des syndicats des chauffeurs et conducteurs routiers du Mali et plusieurs autres personnalités.

Le maire de la Commune VI du District de Bamako, Boubacar Keïta, a plaidé pour l’implantation d’un parking pour les gros porteurs dans la zone aéroportuaire. «Notre commune abrite plus de 80% des gares routières. Le parking anarchique des gros porteurs constitue une insécurité pour la commune. Nous avons demandé, il y a six ans, un espace de 25 hectares dans la zone aéroportuaire afin d’en faire un parking pour les gros porteurs», at-il indiqué. De son côté, le représentant des chauffeurs et conducteurs routiers du Mali, Souleymane Diallo, a invité ses collègues au respect strict des limites de vitesse.

Pour le ministre des Transports et des Infrastructures, le thème de cette édition est partie intégrante du 5è axe stratégique de la Stratégie nationale de sécurité routière 2021-2030 et de son Plan d’action 2021-2025 intitulé : «La sécurisation du transport professionnel» . Selon Mme Dembélé Madina Sissoko, les activités exercées à cette occasion constitueront une riposte à la spirale d’accidents de la circulation routière survenus sur le réseau routier du pays.

Elles s’inscriront, dira-t-elle, dans la perspective d’éviter la répétition de cette spirale qui a tant indigné nos concitoyens. Et au ministre de rappeler une recrudescence des accidents en lien avec la mobilité urbaine et rurale qui caractérisent la fête de Tabaski, dont celui survenu le 13 juin 2023 entre Fana et Konobougou et qui a fait 20 tués, 32 blessés et des dégâts matériels importants. Le dernier accident mortel a été enregistré le 1er septembre 2023, non loin de l’École de la gendarmerie à Faladiè ayant occasionné 9 tués et plusieurs blessés.

« Face à ces tragédies de la route, qui impliquent les voitures de transport public de voyageurs et autres moyens de déplacement, j’ai convoqué une réunion d’urgence des services techniques compétents, des compagnies de transport routier et des chauffeurs, pour échanger sur “Les causes de ces accidents et proposer les solutions appropriées à la question lancinante de l’insécurité routière”, a expliqué la ministre Mme Dembélé Madina Sissoko.

Elle a ajouté que les échanges entre les services techniques et les organisations socioprofessionnelles, ont démontré que les accidents surviennent notamment de la circulation des véhicules de transport public de voyageurs à des heures avancées pendant la nuit, l’excès de vitesse des véhicules de transport sur les axes routiers.

D’où l’interdiction de la circulation des véhicules de transport public de voyageurs entre 00 heure et 5 heures du matin sur les axes routiers interurbains et internationaux, le respect strict par les véhicules de transport public de voyageurs des limites de vitesse fixées à 50 km/h en agglomération et à 90 km/h en rase campagne. Par ailleurs, le ministre des Transports et des Infrastructures a invité l’ensemble des autorités politiques, des dirigeants religieux et des légitimités coutumières à prêter leurs concours à la réussite de cette semaine.

Chaque année, depuis 2002, le département des Transports à travers l’Anaser organise une Semaine nationale consacrée à la sécurité routière sur toute l’étendue du territoire national. L’objectif est d’intensifier la campagne de sensibilisation des usagers de la route, en vue de minimiser les impacts négatifs des accidents de la circulation routière sur la population et l’économie de notre pays.

Le programme des activités de la semaine prévoit notamment la formation et la sensibilisation des chauffeurs et conducteurs professionnels et des gérants des compagnies de transport public de voyageurs, l’organisation des opérations de contrôle, la sensibilisation sur les routes nationales et en milieu urbain et une communication de masse au niveau radiophonique dans les 19 régions et le District de Bamako.

Amadou GUEGUERE

Commentaires via Facebook :