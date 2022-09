« La Paix et la réconciliation, facteurs de stabilité et de développement », tel est le thème de la conférence débat organisée par la Coordination Kel Ansar et Alliés dans le cadre des activités de la semaine nationale de réconciliation (SENARE). C’était le samedi 17 septembre 2022 au Mémorial Modibo Kéïta .

Avec comme devise « Ensemble pour la paix, la bonne gouvernance, le développement local et la cohésion sociale entre toutes les communautés », la communauté des Kel Ansar et Alliés participe pleinement à la réussite de la semaine nationale de la réconciliation. En effet pour son président Oumar Hammama Ansary ( président de la Coordination Kel Ansar) la communauté des Kel Ansar et Alliés (CKA&A) ne pouvait pas rester en marge d’une telle initiative qui cadre parfaitement avec leur vision et engagement à œuvrer pour l’entente nationale, la paix et la cohésion. Et d’ajouter : que cette conférence d’échanges s’impose à être pour eux un exercice citoyen modèle, un devoir citoyen de parler spécifiquement de la Paix et la Réconciliation facteur de stabilité et de développement, et d’y apporter leur contribution.

A travers une projection, la coordination a porté à public ses nombreuses actions en faveur de la paix et la cohésion. A ce titre, les 19, 20 et 21 mai 2017, on retient une première rencontre intercommunautaire à Goundam des chefs de villages et de fraction en présence des cadres , notables et d’autres personnes ressources ; une deuxième rencontre en février 2021 qui a donné naissance au Pacte Social pour la Paix et le Développement dans la région de Tombouctou dont la suite a été le lancement officiel en mars dernier à Bamako dudit pacte. Outre cela, la coordination a eu à mener différentes rencontres dans la capitale toujours en faveur de la paix et du vivre ensemble. La présente rencontre a été opportune pour les participants de divers horizons de se prononcer sur cette situation préoccupante qui ébranle l’ensemble des communautés du Mali et compromet les chances du vivre ensemble alors que nous y sommes condamnés. « Il nous revient à nous maliens de trouver une solution, cette insécurité a été créée et elle est alimentée par nous-mêmes car nous nous connaissons tous et pour y trouver solution nous nous devons d’aller à la source pour y apporter la solution », une remarque émise par un participant. Et à son image, les contributions ont porté sur l’implication des communautés à la base à la résolution des crises.

Khadydiatou SANOGO/maliweb.net

