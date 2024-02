Le bureau de la 3ème cohorte du service national des jeunes a célébré son 1er anniversaire après sa sortie officielle à Bamako. L’occasion a été indiquée par le président de la cohorte, Makan Kébé, pour louer la qualité de la formation bénéficiée et attirer l’attention des plus hautes autorités sur la satisfaction de leurs doléances.

C’est dans une ferveur totale que la troisième cohorte du service national des jeunes a célébré son premier anniversaire au carrefour des jeunes de Bamako en présence de plusieurs autorités. A savoir : l’ancienne ministre du travail, de la fonction publique et du dialogue social, Mme Daiwara Aoua Paul Diallo et des commandants du service du national des jeunes.

L’ouverture des activités de la journée a été marquée par une partie de don de sang suivie d’une conférence sur les « réservistes de l’armée ». La 3ème cohorte du service national des jeunes est composée de 780 admis à la fonction publique qui a participé à une formation militaire pendant 6 mois.

Après leur sortie, le président du bureau, Makan Kéké, a souligné que cette formation a permis de créer les liens de fraternité, de l’esprit d’unité, la cohésion sociale et renforcer l’amour de la patrie chez les bénéficiaires. « Sur le plan militaire, les sortants du service national des jeunes sont moralement et physiquement formés pour répondre à l’appel du devoir, celui de défendre la patrie contre toute sorte de menaces », a déclaré le président.

En saluant cette initiative des autorités de transition, Makan Kébé a indiqué que les membres de la 3ème cohorte sont confrontés au non-paiement du rappel de six mois passés à Bapho, à la lenteur accusée dans la titularisation, à l’ambigüité et à l’incertitude sur la bonification. « Nous invitons les autorités à accélérer le dossier de la titularisation et le processus de bonification. Il y va de la continuité du service national des jeunes », a demandé Makan Kébé. L’ancienne ministre du travail, Mme Diawara Aoua Paul Diallo, a invité les nouveaux fonctionnaires à incarner le sens du travail bien fait, la probité, l’esprit du bon patriotisme, à faire don de soi et à incarner enfin la rupture pour restaurer l’espoir des maliens. En plus d’un match Gala, la troisième cohorte a organisé un panel sur la loi sur les réservistes de l’armée. Des hauts responsables militaires au compte du service national des jeunes ont largement expliqués aux participants.

Siaka DIAMOUTENE/Maliweb.net

