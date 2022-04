L’Amicale des Anciens Elèves du Prytanée Militaire (AEPM) a respecté la tradition. Les membres de l’association ont offert, ce samedi 2 avril 2022, des médicaments à plusieurs services militaires et paramilitaires. La cérémonie de remise a eu lieu à la place d’armes du 34ème Bataillon du Génie, sous la présidence du ministre de la Santé.

Des médicaments d’une valeur de plus de 10 millions FCFA remis à la Direction centrale du Service de Santé des Armées (DCSSA); à la Direction générale de la Police nationale ; à la Protection civile et au Prytanée militaire de Kati. En plus des médicaments, l’amicale a collecté, cette année, plus de 200 poches de sang pour les FAMA. Plus que jamais engagés dans la lutte contre le terrorisme, les FAMA ont besoin de l’apport de bonnes volontés pour mener à bien leur mission.

« Les besoins (en sang) sont si immenses, que l’Amicale n’a pas voulu attendre la Journée Mondiale de Don de Sang célébrée le 14 juin de chaque année », a indiqué le Colonel-Major Oumar Cissé, président de l’Amicale des Anciens Elèves du Prytanée militaire. Le sang est indispensable au corps humain et en faire un don est, selon le président de l’AEPM, un acte de solidarité et de générosité.

« Un geste symbolique, mais d’une grande portée », s’est réjouie la ministre de la santé et du développement social, Diéminatou Sangaré, après avoir remis le lot de médicaments destinés à la Direction centrale de Service de Santé des Armées. « Le sang c’est la vie et donner du sang pour sauver des vies est louable », a indiqué la ministre, invitant les Maliens à emboîter le pas à l’AEPM.

Mamadou TOGOLA

