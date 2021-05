Orange Money accompagne ses utilisateurs Sarali en ce mois de Ramadan : Adam Diallo et Sanata Théra enlèvent respectivement des produits alimentaires d’une valeur de 111000 FCFA et de 127 600 FCFA

Dans le cadre du mois de ramadan 2021, Orange Mali a décidé de récompenser ses utilisateurs Sarali. De ce fait, le 4 mai 2021, au Supermarché « Discount Market » de l’ACI 2000, deux clientes ont été agréablement surprises de recevoir gratuitement des produits alimentaires d’une valeur de 111000 FCFA et de 127 600 FCFA. Il s’agit d’Adam Diallo et de Sanata Théra qui ont effectué leurs achats par Sarali. Elles se sont dites très émues de cette innovation d’Orange Money et d’avoir été des bénéficiaires.

Sarali, dit Diarratou, responsable d’animation commerciale de Orange Money, c’est utiliser le canal de orange money pour payer ses courses ; il est sécurisé. On n’a pas besoin d’espèces et de problèmes de monnaie. Sarali, dit Mme Diaratou, permet de faciliter la vie. Pendant ce mois de ramadan, on a tenu à accompagner nos clients en leur faisant des surprises. Il ne s’agit pas d’un jeu, mais juste faire plaisir aux clients qui utilisent Sarali. Les surprises vont continuer jusqu’à la fin du mois de ramadan. Après ce supermarché, a promis Mme Diarratou, les surprises vont continuer jusqu’à la fin du mois de ramadan. «Chaque fois, on fera le tour des supermarchés, on fera le tour de Bamako, des tours dans les supermarchés pour faire des surprises à des clients comme ceux de ce soir », a dit Diarratou, responsable d’animation commerciale d’Orange Money.

Adam Diallo est la première cliente à être surprise par les agents d’Orange Money. Après s’être approvisionnée, elle se pointe à la caisse pour payer ses frais à travers Sarali. Juste après, elle fut surprise par les agents d’Orange Money qui lui dirent de prendre le charriot et prendre tout produit alimentaire qu’elle peut pendant 90 secondes (1mn 30 secondes). Et le frais sera au compte d’Orange Money. Après avoir épuisé son temps, la tablette du caissier à fait ressortir un montant de 111000 FCFA de produits enlevés par Adama Diallo. Et séance tenante, Orange Money s’est acquitté de la facture et a accompagné la cliente à son véhicule. Ses émotions sont grandes. « Déjà, je ne m’attendais pas à ce geste. Je suis très émue, surprise, super heureuse de cette surprise d’Orange Money Sarali. Cela me réconforte d’utiliser plus ce produit qui nous épargne des pertes d’argent et autres. Je n’avais pas d’argent sur moi. Comme je laisse de l’argent dans mon compte orange Money, j’utilise cela. Franchement Orange Mali, merci », a déclaré Adam Diallo.

Quelques instants après le départ d’Adam Diallo, c’est une autre cliente nommée Sanata Théra qui paye ses courses par Sarali. Juste après, celle-là aussi fut surprise de se voir soumise au même exercice. Elle a pu rassembler des produits d’une valeur de 127 000 FCFA payés par Orange Money. « Je ne m’y attendais pas du tout. Je suis contente, car j’utilise couramment Orange Sarali lors de mes courses. Même les employés d’ici peuvent témoigner que je fais mes achats avec Sarali. Je remercie Orange pour cette innovation qui va droit aux cœurs. Merci pour ces grosses surprises en ce mois de ramadan. Aux clients, je dirais d’utiliser plus orange Sarali qui nous épargne des vols et pertes d’argent », a déclaré avec joie, Sanata Théra.

Hadama B. Fofana

Commentaires via Facebook :