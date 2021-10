Sondage d’opinion de Sidiki Guindo : Les potentiels candidats préférés des Bamakois

Sidiki Guindo, ingénieur-statisticien-économiste, a publié un sondage « Avis de la population sur l’actualité nationale et internationale ». Plus de 75% de la population est favorable au report des élections présidentielles. Plus de 70% de la population est favorable à la venue de la société privée militaire (Wagner). Plus 80% de la population est satisfaite de la gestion du pays contre moins de 15% insatisfaite. Plus de 85% est insatisfaite de l’appui apportée par la France au Mali contre moins de 10% qui satisfaite. Ils sont seulement 9% ayant une opinion favorable de la France ; cette statistique est de 89% pour la Russie ; 56% pour les Etats-unis ; 77% pour la Chine ; 20% pour la Minusma et 8% l’opération Barkhane. Les candidats à l’élection présidentielle préférés des Bamakois sont Cheick Modibo Diarra (80.51% d’opinion favorable), Moussa Mara (66.43%), Aliou Boubacar Diallo (39.86%), Modibo Sidibé (39.34%) et Mamadou Igor Diarra (34.44%).

Le Mali connaît actuellement une période de montée des tensions entre nos différentes personnalités (politiques et religieuses) et entre nos autorités et certains pays partenaires comme la France. C’est dans ce contexte que le présent sondage est effectué afin d’évaluer l’opinion de la population sur l’actualité nationale et internationale. Le sondage s’est déroulé du jeudi 30 septembre au dimanche 03 octobre 2021 sur un échantillon de 1144 individus dans le District de Bamako. Les résultats du sondage sont donc valides pour le District de Bamako et ne reflètent pas forcément l’opinion nationale. La méthode des quotas (avec le sexe et l’âge comme critères) a été appliquée et l’échantillon est représentatif de la population du District. Au premier jour du sondage, les agents de collecte ont évolué en binôme avec des journalistes afin de permettre à ces derniers d’observer la transparence dans notre méthodologie de collecte de données.

Les questions posées ont porté sur l’évolution de la situation générale du pays (au cours des deux derniers mois) ; l’opinion de la population sur le report ou non des élections présidentielles ; l’opinion de la population sur la venue au Mali de la société privée militaire russe (Wagner) ; l’opinion sur la gestion du pays par le président Assimi Goïta et son équipe ; l’opinion sur différents hommes politiques et religieux ; l’opinion de la population sur différents pays ou organisations tels que la France, les Etats-Unis, la Chine, la Russie, la Minusma et de l’Opération Barkhane.

Les résultats se présentent comme suit :

Selon vous, au cours des deux derniers mois, est-ce que la situation générale du pays s’est améliorée, est restée au même niveau ou bien s’est détériorée ?

Selon les résultats du sondage : 27.80% de la population pense que la situation générale du pays s’est détériorée ; 21.50% pense qu’elle est restée au même niveau alors que 50.17% pense que la situation s’est améliorée.

Aujourd’hui, deux opinions circulent au sein de la population malienne : la première soutient que quelle que soit la situation, on doit organiser les élections présidentielles dans les cinq mois à venir (c’est-à-dire en février 2022). La seconde opinion défend le report de ces élections pour une meilleure organisation au moment opportun. Quelle est votre opinion ? Les résultats révèlent que : 79.02% de la population bamakoise est pour le report des élections alors que 18.01% pense que nous devons organiser ces élections en février 2022 et 2.97% n’a pas donné de répondre à cette question. La majorité de la population est donc pour le report des élections présidentielles. Le croisement de cette variable avec le niveau de formation montre que : plus de 75% des personnes sont favorables au report quel que soit leur niveau de formation (79.26% pour ceux qui ont moins que le niveau BAC et 78.21% pour ceux qui ont fait des études universitaires).

Pour ceux qui ont indiqué qu’ils souhaitent le report des élections, nous avons demandé, selon eux, quelle est la durée idéale du report ? En considérant toute la population (ceux qui ne sont pas pour le report ont reçu la valeur 0 pour la durée idéale du report), on note qu’environ 67.40% de la population demande un report d’un an minimum. On a 42.05% qui sont pour un report de 2 ans minimum et seulement 24.91% sont pour un report de 3 ans.

Concernant la venue de la société privée militaire Wagner, il ressort que : 13.81% n’ont jamais entendu parler de cette société ; 78.58% sont favorables à sa venue contre 7.61% qui sont défavorables. En considérant uniquement ceux qui ont entendu parler de Wagner, les résultats indiquent que 91.18% sont favorables à sa venue contre 8.82% qui n’approuvent pas un tel projet.

Etes-vous très satisfaits ; plutôt satisfaits ; pas satisfaits ; pas du tout satisfaits de la manière dont le président Assimi Goïta et son équipe dirigent le pays ? Il ressort des résultats que 87.50% sont satisfaits de la gestion du pays (avec 44.32% très satisfaits et 43.18% plutôt satisfaits) contre 12.50% qui sont insatisfaits (avec 9.62% de plutôt insatisfaits et 2.88% de très insatisfaits).

Opinion sur l’appui apporté par la France : êtes-vous très satisfait ; plutôt satisfait ; pas satisfait ; pas du tout satisfait de l’appui apporté par la France dans la résolution du problème du nord ? L’analyse montre que la majorité de la population n’est pas satisfaite de l’appui apporté par la France. En effet, 92.83% de la population (soit 9 personnes sur dix) déclare ne pas être satisfaite de l’appui apporté par la France (avec 69.32% pas du tout satisfaite et 23.51% plutôt pas satisfaite). Seulement 7.17% déclare être satisfaite de cet appui.

Pour chacun des pays ou organisations suivants, dites-moi si vous avez une opinion très favorable, plutôt favorable, plutôt défavorable ou très défavorable ?

La France : 7.95% des Bamakois ont une opinion favorable à la France alors que 91.43% ont une opinion défavorable (0.61% n’ont pas pu donner leur opinion).

7.95% des Bamakois ont une opinion favorable à la France alors que 91.43% ont une opinion défavorable (0.61% n’ont pas pu donner leur opinion). La Russie : 89.69% des Bamakois ont une opinion favorable à la Russie alors que 6.21% ont une opinion défavorable (4.11% n’ont pas pu donner leur opinion).

Les Etats-Unis : 54.28% des Bamakois ont une opinion favorable des Etats-Unis alors que 37.15% ont une opinion défavorable (8.57% n’ont pas pu donner leur opinion).

54.28% des Bamakois ont une opinion favorable des Etats-Unis alors que 37.15% ont une opinion défavorable (8.57% n’ont pas pu donner leur opinion). La Chine : 77.19% des Bamakois ont une opinion favorable à la Chine alors que 17.48% ont une opinion défavorable (5.33% n’ont pas pu donner leur opinion).

77.19% des Bamakois ont une opinion favorable à la Chine alors que 17.48% ont une opinion défavorable (5.33% n’ont pas pu donner leur opinion). La MINUSMA : 18.71% des Bamakois ont une opinion favorable à la MINUSMA alors que 78.85% ont une opinion défavorable (2.45% n’ont pas pu donner leur opinion).

18.71% des Bamakois ont une opinion favorable à la MINUSMA alors que 78.85% ont une opinion défavorable (2.45% n’ont pas pu donner leur opinion). La CEDEAO : 20.54% des Bamakois ont une opinion favorable à la CEDEAO alors que 74.39% ont une opinion défavorable (5.07% n’ont pas pu donner leur opinion).

20.54% des Bamakois ont une opinion favorable à la CEDEAO alors que 74.39% ont une opinion défavorable (5.07% n’ont pas pu donner leur opinion). BARKHANE : 7.26% des Bamakois ont une opinion favorable à BARKHANE alors que 90.47% ont une opinion défavorable (2.27% n’ont pas pu donner leur opinion).

7.26% des Bamakois ont une opinion favorable à BARKHANE alors que 90.47% ont une opinion défavorable (2.27% n’ont pas pu donner leur opinion). Pour chacune des personnalités politiques suivantes, dites-moi si vous avez une opinion très favorable, plutôt favorable, plutôt défavorable ou très défavorable de la personne ? On note que :

Pour le président de la Transition Assimi Goïta : 94.14% des bamakois ont une opinion favorable (avec 62.85% très favorable et 31.29% plutôt favorable) de sa personne alors que 4.63% ont une opinion défavorable (1.22% n’ont pas pu donner leur opinion).

Pour le chef du gouvernement

Choguel Kokalla Maiga : 77.45% des Bamakois ont une opinion favorable de sa personne alors que 17.48% ont une opinion défavorable (5.07% n’ont pas pu donner leur opinion).

L’ancien Premier ministre Modibo Sidibé : 39.34% des Bamakois ont une opinion favorable de sa personne alors que 48.17% ont une opinion défavorable (12.50% n’ont pas pu donner leur opinion).

39.34% des Bamakois ont une opinion favorable de sa personne alors que 48.17% ont une opinion défavorable (12.50% n’ont pas pu donner leur opinion). L’ancien Premier ministre Cheick Modibo Diarra : 80.51% des Bamakois ont une opinion favorable de sa personne alors que 13.37% ont une opinion défavorable (6.12% n’ont pas pu donner leur opinion).

80.51% des Bamakois ont une opinion favorable de sa personne alors que 13.37% ont une opinion défavorable (6.12% n’ont pas pu donner leur opinion). L’ancien Premier ministre Moussa Mara : 66.43% des Bamakois ont une opinion favorable de sa personne alors que 27.98% ont une opinion défavorable (5.59% n’ont pas pu donner leur opinion).

66.43% des Bamakois ont une opinion favorable de sa personne alors que 27.98% ont une opinion défavorable (5.59% n’ont pas pu donner leur opinion). L’ancien Premier ministre Souleymou Boubèye Maiga : 18.62% des Bamakois ont une opinion favorable de sa personne alors que 73.17% ont une opinion défavorable (8.22% n’ont pas pu donner leur opinion).

18.62% des Bamakois ont une opinion favorable de sa personne alors que 73.17% ont une opinion défavorable (8.22% n’ont pas pu donner leur opinion). Le candidat à l’élection présidentielle (de 2018) Aliou Boubacar Diallo : 39.86% des Bamakois ont une opinion favorable de sa personne alors que 34.18% ont une opinion défavorable (25.96% n’ont pas pu donner leur opinion).

39.86% des Bamakois ont une opinion favorable de sa personne alors que 34.18% ont une opinion défavorable (25.96% n’ont pas pu donner leur opinion). Issa Kaou Djim : 10.93% des Bamakois ont une opinion favorable de sa personne alors que 78.06% ont une opinion défavorable (11.01% n’ont pas d’opinion ou bien ne connaissent pas la personne).

10.93% des Bamakois ont une opinion favorable de sa personne alors que 78.06% ont une opinion défavorable (11.01% n’ont pas d’opinion ou bien ne connaissent pas la personne). Seydou Mamadou Coulibaly : 14.77% des Bamakois ont une opinion favorable de sa personne alors que 8.66% ont une opinion défavorable (76.57% n’ont pas d’opinion ou bien ne connaissent pas la personne).

14.77% des Bamakois ont une opinion favorable de sa personne alors que 8.66% ont une opinion défavorable (76.57% n’ont pas d’opinion ou bien ne connaissent pas la personne). Maître Demba Traoré : 28.85% des Bamakois ont une opinion favorable de sa personne alors que 14.60% ont une opinion défavorable (56.56% n’ont pas d’opinion ou bien ne connaissent pas la personne).

28.85% des Bamakois ont une opinion favorable de sa personne alors que 14.60% ont une opinion défavorable (56.56% n’ont pas d’opinion ou bien ne connaissent pas la personne). Mamadou Igor Diarra : 34.44% des Bamakois ont une opinion favorable de sa personne alors que 17.40% ont une opinion défavorable (48.16% n’ont pas d’opinion ou bien ne connaissent pas la personne).

34.44% des Bamakois ont une opinion favorable de sa personne alors que 17.40% ont une opinion défavorable (48.16% n’ont pas d’opinion ou bien ne connaissent pas la personne). Q. Selon vous, est-ce que les leaders religieux doivent s’impliquer dans la vie politique ou rester à l’écart ? Sur cette question, 44.14% de la population pense que les religieux doivent s’impliquer dans la politique alors que 53.58% pense qu’ils doivent rester à l’écart du champ politique (2.27% n’ont pas pu donner de réponse).

Pour chacune des personnalités religieuses suivantes, dites-moi si vous avez une opinion très favorable, plutôt favorable, plutôt défavorable ou très défavorable de la personne ?

Chérif Ousmane Madani Haidara : 76.40% des Bamakois ont une opinion favorable de sa personne alors que 20.28% ont une opinion défavorable (3.32% n’ont pas pu donner leur opinion).

76.40% des Bamakois ont une opinion favorable de sa personne alors que 20.28% ont une opinion défavorable (3.32% n’ont pas pu donner leur opinion). L’imam Mahmoud Dicko : 64.86% des Bamakois ont une opinion favorable de sa personne alors que 30.68% ont une opinion défavorable (4.46% n’ont pas pu donner leur opinion).

64.86% des Bamakois ont une opinion favorable de sa personne alors que 30.68% ont une opinion défavorable (4.46% n’ont pas pu donner leur opinion). Le chérif de Nioro (Bouyé) : 79.11% des Bamakois ont une opinion favorable de sa personne alors que 15.99% ont une opinion défavorable (4.90% n’ont pas pu donner leur opinion).

79.11% des Bamakois ont une opinion favorable de sa personne alors que 15.99% ont une opinion défavorable (4.90% n’ont pas pu donner leur opinion). Chouala Bayaya Haidara : 37.15% des Bamakois ont une opinion favorable de sa personne alors que 51.49% ont une opinion défavorable (11.36% n’ont pas pu donner leur opinion).

Au vu de ces différents résultats et en tenant compte de certaines réalités du terrain, nous formulons les conseils suivants :

A son excellence Assimi Goïta : votre cote de popularité (environ 90% d’opinion favorable) peut être due aux évènements circonstanciels et non aux résultats de votre travail (car on suppose que vous n’avez pas encore eu assez de temps pour travailler). Tout va déprendre de vos comportements futurs. Les Maliens ont observé dans le passé : des proches du pouvoir s’enrichissent, des abus de pouvoir observés, le bien public dilapidé, l’injuste et l’impunité dans beaucoup de secteurs d’activités. Si vous laissez une telle atmosphère s’installer, c’est bien là une manière négative d’entrer dans l’histoire et de dévier le cours du changement auquel aspire tant les Maliens. Prenez donc garde de façon intransigeante que vos proches ne tombent pas dans ce cercle.

votre cote de popularité (environ 90% d’opinion favorable) peut être due aux évènements circonstanciels et non aux résultats de votre travail (car on suppose que vous n’avez pas encore eu assez de temps pour travailler). Tout va déprendre de vos comportements futurs. Les Maliens ont observé dans le passé : des proches du pouvoir s’enrichissent, des abus de pouvoir observés, le bien public dilapidé, l’injuste et l’impunité dans beaucoup de secteurs d’activités. Si vous laissez une telle atmosphère s’installer, c’est bien là une manière négative d’entrer dans l’histoire et de dévier le cours du changement auquel aspire tant les Maliens. Prenez donc garde de façon intransigeante que vos proches ne tombent pas dans ce cercle. Encore à son excellence Assimi Goïta : vu la tension qui existe entre les Maliens d’une part et entre le Mali et certains pays partenaires d’autres part, au moins une de ces quatre choses s’impose à la transition:

vu la tension qui existe entre les Maliens d’une part et entre le Mali et certains pays partenaires d’autres part, au moins une de ces quatre choses s’impose à la transition: Président, Premier ministre, membres du gouvernement, membres du CNT : doivent rester intègres et modestes. Si jamais vous commencez à vous acheter des biens dépassant de loin vos salaires, alors ne soyez pas surpris que la population se retourne contre vous.

doivent rester intègres et modestes. Si jamais vous commencez à vous acheter des biens dépassant de loin vos salaires, alors ne soyez pas surpris que la population se retourne contre vous. Vous devez utiliser de manière intelligente la concurrence qui existe entre les pays développés. Par exemple, là où la France refuse, alors la Russie, ou la Chine ou bien l’Iran, peut-être même la Turquie, seront heureux de commencer une collaboration acceptable avec notre pays. Cependant, n’oubliez pas que chaque pays vise son propre intérêt même si certains nous considèrent avec un peu plus de dignité que d’autres.

La colère de certaines autorités françaises, peut les pousser à soutenir certains hommes politiques maliens pour vous empêcher de travailler. Cette colère peut aussi les pousser à laisser la situation sécuritaire du pays se détériorer afin que la population soit insatisfaite de la gestion du pays. Une solution à ces types de comportement consiste à avoir une jeunesse éveillée, consciente, désintéressée par l’argent public et dont la voix porte hors du Mali.

Continuez la mise en œuvre de l’Accord pour la paix et comprenez que les populations dans les zones occupées ont assez souffert de cette situation.

A son excellence Choguel Kokalla Maiga : c’est une chance d’être Premier ministre d’un président qui veut le changement et d’avoir une population qui a soif du changement ; enfin, on constate que vous avez peut-être le niveau, le gabarit et le verbe qu’il faut pour occuper ce poste. De ce fait, apportez un grand changement dans le fonctionnement de l’administration malienne. Enfin, préparez-vous à recevoir les mêmes pressions que le président de la République, les jours à venir.

c’est une chance d’être Premier ministre d’un président qui veut le changement et d’avoir une population qui a soif du changement ; enfin, on constate que vous avez peut-être le niveau, le gabarit et le verbe qu’il faut pour occuper ce poste. De ce fait, apportez un grand changement dans le fonctionnement de l’administration malienne. Enfin, préparez-vous à recevoir les mêmes pressions que le président de la République, les jours à venir. Aux hommes politiques dans leur ensemble : vous aimez bien vous exprimer au nom du peuple, alors qu’il n’est pas rare de vous voir soutenir des opinions totalement opposées à celle de la population. Le fait que la majorité de la population ait soutenu le coup d’état contre IBK (confer notre sondage sur ce sujet) et demande le report des élections présidentielles devrait servir de leçon. Malheureusement, la plupart des hommes politiques reste sourds à l’appel du peuple. Comprenez que la population devient de plus en plus exigeante. Actuellement, en Afrique, on constate de plus en plus que le niveau de conscience et de maturité politique et/ou démocratique des populations dépasse celui des hommes politiques qui les dirigent.

vous aimez bien vous exprimer au nom du peuple, alors qu’il n’est pas rare de vous voir soutenir des opinions totalement opposées à celle de la population. Le fait que la majorité de la population ait soutenu le coup d’état contre IBK (confer notre sondage sur ce sujet) et demande le report des élections présidentielles devrait servir de leçon. Malheureusement, la plupart des hommes politiques reste sourds à l’appel du peuple. Comprenez que la population devient de plus en plus exigeante. Actuellement, en Afrique, on constate de plus en plus que le niveau de conscience et de maturité politique et/ou démocratique des populations dépasse celui des hommes politiques qui les dirigent. Au président français, son Excellence Emmanuel Macron : il faut noter trois choses

il faut noter trois choses Même si les autorités maliennes sont issues de deux coups d’Etats, les résultats du sondage montrent que le président malien de la transition a plus de 90% d’opinion favorable ; aussi, plus de 80% de la population est satisfaite de la gestion du pays. Quant au premier ministre, il a plus de 70% d’opinion favorable. Alors que : de 2012 à aujourd’hui, selon nos sondages, la cote de popularité de l’appui de la France au Mali est passée de plus de 80% (sondage en 2012) à moins de 10% aujourd’hui. Regardez donc dans la même direction que la population malienne.

Son Excellence Macron, n’avez-vous pas félicité le gouvernement issu du premier coup d’Etat indiquant qu’ils ont fait en quelques mois ce que le régime de IBK n’a pas pu faire en sept ans ? Quel baromètre utilisez-vous pour tantôt féliciter, tantôt qualifier d’illégitime un gouvernement ?

n’avez-vous pas félicité le gouvernement issu du premier coup d’Etat indiquant qu’ils ont fait en quelques mois ce que le régime de IBK n’a pas pu faire en sept ans ? Quel baromètre utilisez-vous pour tantôt féliciter, tantôt qualifier d’illégitime un gouvernement ? Avec une voix autoritaire, vous demandez d’organiser les élections présidentielles en février 2022, alors que plus de 75% de la population souhaite le report de ces élections afin de mieux les préparer.

Enfin, votre manière de traiter nos pays fait perdre des avantages à la France. A titre d’exemple, le Mali vient d’acheter des hélicoptères à la Russie, les autres pays de la sous-région peuvent emboiter le pas au Mali. Cette situation va donc permettre à cette grande puissance qu’est la Russie d’exporter davantage vers nos pays et d’avoir un renforcement de ses relations bilatérales. Tout ceci est peut-être le résultat de la manière dont le Mali est traité. En effet, même si nous savons que les pays n’ont pas d’amis, ils n’ont que des intérêts, nous préférons les pays qui nous traitent avec un peu plus de dignité.

Sidiki Guindo, ingénieur-statisticien-économiste

[email protected]

Commentaires via Facebook :