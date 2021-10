Souleymane Koné, conseiller de Choguel Maïga «Nous ne cèderons à aucune intimidation et n’accepterons aucune injure à notre peuple »

Malgré l’absence de réaction officielle suite aux propos paternalistes tenus par le Chef d’Etat Français contre les autorités de la transition au Mali, Souleymane Koné, un conseiller du premier ministre Choguel Maïga, est sorti de son silence.

« Acharnement et tentative de déstabilisation contre le Mali », a titré ce proche du premier ministre de la transition, qui, comme beaucoup de responsables Maliens ont choisi Facebook pour exprimer leur indignation face aux propos du Président Emmanuel Macron. Ce haut cadre de la primature, qui a joué un rôle de premier plan au sein du M5-RFP, ne mâche pas ses mots face à l’altitude des autorités françaises à l’egard du Mali depuis le discours de Choguel Maïga à la tribune des Nation-Unies.

Pour le conseiller Souleymane Koné, « l’acharnement et l’arrogance » dont Emmanuel Macron fait montre à l’endroit du Mali rappelle à tous les comportements d’un certain Nicolas Sarkozy de triste mémoire. « Sous les oripeaux de l’image et de la puissance de la France, ils symbolisent les agents de déstabilisation du Mali », a qualifié ce proche du Premier ministre. Et de poursuivre en rappelant à l’ex-puissance coloniale une rupture de gouvernance avec le régime déchu d’IBK. « Le peuple malien d’aujourd’hui n’a plus rien avoir avec celui qu’il invoque et que le pouvoir bouffon et narcissiste de IBK lui avait donné à voir. Le M5-RFP est passé par là, il porte l’héritage de Modibo Keita, de Moussa Traoré, Alpha Oumar Konaré et de Amadou Toumani Touré : des Hommes de refus qui se sont constamment opposés à la diplomatie de l’acquiescement des comportements irrespectueux que le pouvoir IBK avait érigé en dogme », a catégoriquement répliqué Souleymane Koné. En indiquant toujours que l’histoire et la culture des maliens ne leur ont jamais prédestiné « à vivre à genou, à devenir les obligés d’un partenariat aussi arrogant que paternaliste ».

Profitant de cette sortie sur sa page facebook, l’ancien ambassadeur du Mali en Mauritanie s’en prend à la politique impérialiste de la France de Nicolas Sarkosy qui, selon lui, est à l’origine du malheur du Mali. « Nicolas Sarkozy a détruit le Mali, le MNLA qui emporte une large responsabilité est le fruit de ses actions contre la nation malienne, tout en appuyant ce même groupe et ses semblables, Emmanuel Macron se propose de substituer « son peuple malien » à nous quand nous voulons nous reconstruire », a qualifié le conseiller du premier ministre, qui met en garde l’ex-puissance coloniale par rapport à la détermination des autorités maliennes à reconstruire le pays avec le partenaire de leur choix. « La reconstruction du Mali se fera avec qui voudra nous y accompagner, Emmanuel Macron doit s’y faire. Nous ne cèderons à aucune intimidation et n’accepterons aucune injure à notre peuple. Ceux qui sont chez nous devrons désormais consentir à nous respecter », a-t-il prévenu.

Siaka DIAMOUTENE/Maliweb.net

Commentaires via Facebook :