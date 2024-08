La deuxième phase du projet “Aide d’urgence aux ménages et personnes déplacées des communes de Sirakorola à Koulikoro, de Awa-Dembaya à Kayes et de la commune 6 du district de Bamako” a été lancée le mardi 30 juillet dans la salle de conférence de gouvernorat de Bamako. Cette occasion a été mise à profit pour dresser le bilan de la première phase et dévoiler quelques axes stratégiques de la deuxième phase.

Placé sous la présence, de Mangoro Konaté, représentant du gouverneur du district de Bamako, ce lancement a enregistré la présence de la représentante de la Direction régionale du développement social Ramata Kéita et naturellement du Directeur exécutif de Enda Mali, Baba Diarra.

Dans son mot de bienvenue à l’assistance, le Directeur exécutif de Enda Mali a précisé que ce projet a pour objectifs de contribuer à l’amélioration des conditions de vie des populations en insécurité alimentaire dans ses zones d’intervention des communes de Sirakorola à Koulikoro, de Awa-Dembaya à Kayes et de la commune 6 du district de Bamako. D’une durée de 8 mois, cette deuxième phase, tout comme la première, sera soutenue financièrement par Caritas Allemagne.

S’agissant des acquis de la première phase, elle a permis à 450 ménages victimes de la crise alimentaire sévère y compris les enfants, dans les communes de Sirakorola, Hawa-Dembaya et commune 6 de Bamako d’ améliorer leur condition alimentaire à travers une distribution alimentation et non alimentaire à la fin du projet. Il a aussi permis de réaliser et de diffuser des spots de sensibilisation des communautés des communes d’intervention sur la prévention et la gestion des conflits, d’organiser des sessions de formation des acteurs et leaders communautaires sur les mécanismes traditionnels de prévention et de gestion des conflits, des rencontres de dialogue intercommunautaire, des kits sanitaires ont été aussi distribués à 500 enfants et des kits scolaires à 350 enfants…

La deuxième phase qui s’étend de mai à décembre 2024 est la suite logique selon le représentant du gouverneur du district de Bamako Mangoro Konaté de la première phase mis en œuvre entre mai 2023 et à avril 2024.

Le projet “ aide d’urgence aux ménages et personnes déplacées internes communément appelées PDI “ a, selon lui, plusieurs composantes dont : La distribution gratuite de vivres composées de mil, riz, pâte alimentaire (macaroni), huile, lait et de sucre est un appui efficace qui aide à renforcer la sécurité alimentaire et la résilience des communautés vulnérables ; la distribution gratuite de gouters, de kits scolaires et sanitaires composés de vêtements, de chaussures, de pâte dentifrice, de brosse à dents, de serviettes hygiéniques, et serviettes de bain aux enfants de ménages vulnérables et PDI ; les consultations médicales et achat de médicaments pour les adultes et les enfants ciblés dans les communes d’intervention du projet, l’organisation de dialogues inter et intracommunautaires, et des sessions de formation d’acteurs locaux sur les mécanismes traditionnels et le processus de la gestion des conflits par la non-violence pour la paix et la cohésion sociale…

“En plus de ces appuis en kits alimentaires et sanitaires, des sessions de formation pour la consolidation de la paix, Enda Mali avec le soutien financier et technique constant de Caritas Allemagne depuis des décennies a réalisé des sessions de renforcement de capacités d’acteurs locaux des communes d’intervention sur la gestion non violente des conflits, le soutien et la promotion d’initiatives locales communautaires pour la résolution pacifique des conflits, le vivre ensemble, la paix et la cohésion sociale”, a soutenu le représentant du gouverneur. Avant de poursuivre que cette phase du projet a pour objectifs : Contribuer à l’amélioration des conditions de vie des populations en insécurité alimentaire dans les communes Sirakorola, Hawa-Dembaya et la commune 6 du District de Bamako (sites des déplacés internes), en République du Mali. “ 300 ménages victimes de la crise alimentaire sévère y compris les enfants, dans les communes de Sirakorola, Hawa-Dembaya et commune 6 du district de Bamako ont amélioré leur condition à travers des distributions alimentaires, et non alimentaires à la fin du projet. 300 enfants des communes de Sirakorola, Hawa-Dembaya et de la commune 6 de Bamako, sont appuyés en kits scolaires complets, alimentaires (gouters) et sanitaires, les communautés des communes concernées ont amélioré leur vivre ensemble à travers des activités de renforcement de la cohésion sociale.

L’atteinte de ces objectifs sera, sans nul doute, une contribution majeure de Enda Mali aux efforts du gouvernement du Mali, dans ses réponses aux poly crises sécuritaires, alimentaires “, a-t-il expliqué. Il a surtout attiré l’attention toute particulière sur la problématique de l’insécurité alimentaire et la dégradation du climat social dans notre cher pays.

Tout en apportant son soutien à cette initiative, la représentante de la Direction régionale du développement social a remercié Enda-Mali et son partenaire Caritas sur toutes les actions menées sur les différents sites des déplacés.

Kassoum Théra

