Le Baromètre est un instrument de magnificence des acteurs de développement, mis en place par l’Organisation des jeunes patrons. Il procède à chaque évènement spécial du Mali à la magnificence des hommes et des femmes qui ont marqué de leur empreinte la vie de la nation malienne. C’est dans cette dynamique et en droite ligne des festivités de célébration de l’indépendance du Mali, que le Baromètre a initié son évènement “Spécial 22 Septembre”. L’innovation particulière de cette édition du baromètre réside à trois niveaux :

L’institution de la catégorie “Super Baromètre” décernée à des personnalités nationales et étrangères au rang desquelles, on peut citer le président de la Transition, le Premier ministre de la Transition, le président du Conseil national de transition, certains ministres et certains chefs d’Etat étrangers comme les présidents du Togo, de la Mauritanie, de la Guinée, etc. Certaines de ces personnalités ont reçu l’équipe de Baromètre pour recevoir leur distinction comme le Premier ministre par intérim, le ministre de l’Economie et des Finances, le ministre des Mines, de l’Energie et de l’Eau, le ministre du Travail, de la Fonction publique et du Dialogue social, l’ambassadeur de la Mauritanie au Mali, représentant le président de la Mauritanie, et l’ambassadeur d’Inde au Mali,

Le choix de la région de Koulikoro pour abriter la cérémonie nationale de remise aux 62 lauréats nationaux. Le choix de la région de Koulikoro se justifie par le fait que Koulikoro a été classée première région en termes de paiement d’impôts et taxes, ensuite le premier gouverneur ayant reçu le Baromètre est celui de Koulikoro et enfin la proximité de Koulikoro avec Bamako.

La prise en compte de la dimension “Maliens établis à l’extérieur”. C’est pourquoi une délégation de Baromètre séjourne à l’extérieur depuis la semaine passée. Le samedi 10 septembre passé, le coordonnateur du Baromètre a procédé à la remise de distinctions au lauréat Baromètre pour les Maliens établis aux USA sous la présidence du représentant de l’ambassadeur du Mali aux Nations unies, Issa Konfourou, lui-même lauréat.Ils étaient au nombre de 18 récipiendaires tous réunis autour du représentant de l’ambassadeur Konfourou dans la salle de réunion de l’Association des Maliens de New York (Amany). Les récipiendaires, venus de tous les coins des USA, n’ont pas manqué de manifester leur joie et reconnaissance au Baromètre pour cette noble initiative. Décision a été prise d’organiser à Las Vegas, en juin 2023, un forum des investisseurs.

Notons que la remise de distinctions au profit des Maliens établis à l’extérieur se poursuivra avec au programme : la Suisse qui était prévue pour le vendredi 16 septembre 2022 à l’hôtel Movenpick de Genève, la France, le samedi 17 septembre 2022 à la mairie de Montreuil et à Abidjan, le 30 septembre 2022.

Toutefois, la remise pour le niveau national est prévue le lundi 26 septembre 2022 à Koulikoro et va concerner 62 récipiendaires en référence aux 62 ans de l’indépendance du Mali. Kassoum THERA

