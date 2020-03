L’ « The », avec comme slogan « boire le thé et agir », est une émission de téléréalité sur la citoyenneté organisée par l’Association Cultur’Elles, Spirit Mc Cann et Banko production.

Cette émission (grand public) met en compétition des « grins » sur des projets d’intérêt général choisis par chaque compétiteur et censés contribuer au développement de sa commune, à Bamako, Ségou et Kati. Objectif ? Faire des jeunes des acteurs d’un vrai changement et des auditeurs citoyens de leur quartier/commune garants du bien-être de la population et de la gouvernance.

L’enregistrement de la 2ème prime time de l’émission de téléréalité sur la citoyenneté dénommé « L’instant Thé » ((saison 2) a eu lieu, le vendredi dernier, au parc national.

Au total dix grins ont été mis en complétion. Chaque grin, représenté par un membre, a présenté son projet avant de se soumettre aux questions des membres du jury. Un jury composé de quatre membres : Aïcha Doucouré, Rachel, Cheick Diallo, et Cheick Oumar Dembelé qui avaient la charge de juger la teneur des projets citoyens des différents grins. Les dix projets avaient trait à l’éducation, à l’assainissement, à travers le recyclage des déchets domestiques, l’aviculture bref des projets sensés développer leur communauté et générer des emplois.

Les dix grins (Bamako ; Kati et Ségou) ont tous défendu tant bien que mal leur projet de société pendant l’émission face à un jury sans complaisance dans l’évaluation des projets. Entre les présentations, la soirée a également enregistré ; la projection du défi de la semaine, un cadre où les différents grins s’expriment sur les thématiques relatives à la citoyenneté, le civisme, la paix, la réconciliation. Ainsi que les rubriques GRIN PAW’’ ou ‘’O KELE DO’’.

Rappelons que dans le pipeline de cette 2e édition : 4 émissions enregistrées en grand format ; 5 projets réalisés, dont 3 financés en partie par l’émission ; 24 émissions quotidiennes de 10 mn ; 1 documentaire de présentation du concept ; 4 primes times de 45 mn. Une émission brillamment animée par le jeune animateur El Pacifico de G 21, El Hadji Mamadou Diop, une réalisation de Toumani Sidibé.

Mémé Sanogo

