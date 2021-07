Tentative d’agression contre le chef de l’État : Soutien ferme des religieux et des notabilités

À l’initiative du Haut conseil islamique du Mali, les confessions religieuses, accompagnées des représentants des familles fondatrices de Bamako, se sont rendues au palais de Koulouba pour exprimer leur soutien au chef de l’État et à la Transition

L’attaque perpétrée contre le président de la Transition mardi dernier, jour de l’Aïd al-Adha, à la Grande mosquée de Bamako, n’a laissé personne indifférent. Si cet acte odieux a pétrifié nombre de nos compatriotes, force est d’admettre qu’il a «touché» davantage les confessions religieuses et les familles fondatrices de Bamako. C’est ainsi que les religieux et les notables de Bamako, au-delà des déclarations de vives condamnations, se sont déplacés, vendredi dernier au palais de Koulouba, pour apporter leur soutien au président Goïta.

Le cadre était opportun pour ces leaders religieux et légitimités coutumières pour rassurer le chef de l’État quant à leur accompagnement pour la réussite de la Transition.

Pour eux, l’incident du jour de la fête de Tabaski doit interpeller tous. Le porte-parole des familles fondatrices de Bamako, Karamoko Fantamady Niaré, indiquera que c’est un devoir pour chaque Malien d’apporter sa pierre à la construction de notre pays, singulièrement après la survenue de l’«inqualifiable». Il a transmis au colonel Assimi Goïta les mots de compassion et les messages de soutien des familles fondatrices de la capitale.

Pour la communauté musulmane en particulier, le choc qu’a engendré cette agression a été amplifié par l’offense au double symbole et surtout à la sacralité du jour et du lieu. Car vouloir attenter à la vie du chef de l’État le jour d’une fête importante dans notre pays qui plus est dans une mosquée est un acte indicible pour eux. Ce ressenti est encore ressorti de l’intervention du HCIM. Pour Ibrahim Kontao, les fidèles sont unanimes sur le fait que ce sont eux qui ont été attaqués. Au nom du président du HCIM, Chérif Ousmane Madani Haïdara, Ibrahim Kontao a imploré Allah pour que le colonel Assimi Goïta réussisse dans sa mission de mener à bien la Transition.

Également, les communautés chrétiennes ont estimé que sortir d’une telle épreuve et tenir un discours rassembleur est une preuve de volonté de conduire le peuple malien vers l’unité et la cohésion nationale, dont le pays a plus que jamais besoin. Le Cardinal Jean Zerbo déclarera que l’ensemble des fidèles musulmans et des communautés chrétiennes tiennent à exprimer au chef de l’État leur reconnaissance.

