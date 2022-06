Le jeudi 9 juin 2022, l’Ecole de Maintien de la Paix Alioune Blondin Beye a servi de cadre pour l’atelier de validation du document de politique nationale du suivi post carcéral des ex-détenus et de son plan d’action 2022-2026. Ce document est mis en œuvre par Think Peace en collaboration avec la Dnapes sur financement du Famoc.

Le système pénitentiaire malien a une double mission : la garde des personnes placées dans les liens de la justice et leur préparation à la réinsertion sociale. Selon les informations, cette dernière mission reste confrontée à de nombreux défis tels que des insuffisances en matière de suivi de la durée et des conditions de détention des personnes privées de liberté et un manque de politique de réinsertion efficace.

Pour relever ces défis, plusieurs actions ont été menées par la direction nationale de l’Administration pénitentiaire et de l’Education surveillée (Dnapes) et ses partenaires. Toutefois, pour une meilleure réinsertion des détenus, il s’avère nécessaire de prendre en compte le volet suivi post carcéral de la réinsertion. Un volet qui reste ignoré par l’Administration pénitentiaire et l’Education surveillée à cause d’un vide juridique.

C’est dans cette optique que la Dnapes en collaboration avec Think Peace a élaboré un document de politique nationale de suivi post carcéral des ex-détenus.

Selon le coordinateur de Think Peace, Abdoul Kassim Fomba, l’objectif de cet atelier est de procéder à la présentation et à la validation de ce document et son plan d’action 2022-2026.

Il dira aussi que : « Think Peace est en collaboration avec la Dnapes depuis près de quatre ans. Au vu de ce petit vide concernant l’appui des ex-détenus relevé lors des différentes activités, il serait important de voir quelles sont les dispositions à prendre pour accompagner ces détenus dans leur milieu afin qu’il y ait beaucoup moins de récidive et également qu’ils soient intégrés et mieux insérer dans leur communauté ».

Quant à l’inspecteur général Abdoulaye Idrissa Maïga du ministère de la Justice et des Droits de l’Homme, Garde des Sceaux, ce document qui a pour objet de promouvoir le suivi post carcéral des détenus, va servir de référence dans le processus de la réintégration sociale des ex-détenus et de permettre leur épanouissement.

Zeïnabou Fofana

