Tombola Moov Money : remise de cadeaux aux 10 premiers bénéficiaires

Jusqu’au 17 décembre, Moov Africa Malitel organise sa Tombola de fin d’année Moov money. Les premiers gagnants ont reçu leurs cadeaux, ce jeudi 26 octobre. C’était au cours d’une cérémonie à la direction générale de Moov Africa Malitel à l’ACI-2000.

Pour prendre part à la tombola, c’est simple, a indiqué Mme Sissoko Alimata Traoré, responsable de la Tombola. Et d’expliquer : « Le client doit faire des opérations de transfert ou d’achat avec le service moov money ». Toutes les deux semaines, des bénéficiaires sont tirés au sort.

Le premier lot de gagnants était composé de dix bénéficiaires. Parmi eux, quatre personnes ont gagné chacun un smartphone. Trois personnes ont reçu chacune la somme de 200 000 FCFA et les trois autres gagnants sont repartis chacun avec une moto Jakarta.

Kani Mory Dabo. Téléphone est l’un des gagnants du téléphone. Selon lui, c’est une question de chance et chacun doit effectuer des opérations via Moov Money pour espérer avoir un cadeau comme lui. « On ne sait jamais quand on peut gagner », a-t-il affirmé le sourire aux lèvres. Dans son cas, Dabo révèle avoir acheté un forfait internet via moov money ce qui lui a valu d’être parmi les gagnants du jour.

Oumar Coulibaly utilise son service Moov money pour des achats et le paiement de ses factures. « Ils m’ont appelé plusieurs fois avant que je ne commence à croire que j’ai effectivement gagné», a-t-il témoigné. C’est en personne qu’Oumar Coulibaly est venu récupérer ses 200 000 FCFA. Mounkoro Soboua, est l’un des trois gagnants de la moto. Il a salué la transparence dans la tombola Moov Africa Malitel.

