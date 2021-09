Transition : L’association Karoual Renouveau apporte son soutien au président Assimi Goita

En faveur d’une manifestation organisée le samedi 18 septembre 2021 Djicoroni Para en commune IV du district de Bamako, l’association Karoual Renouveau a apporté son soutien franc aux autorités de la Transition. S’exprimant sur l’actualité du pays, le président de Karoual Renouveau El Hadji Abdou Touré, s’est déclaré satisfait des actions gouvernementales en cours, aussi il invite l’ensemble des maliens à les accompagner.

-maliweb.net- Cette rencontre a réuni les militants et sympathisants de l’association Karoual Renouveau. Elle a été l’occasion pour les militants de s’exprimer sur l’actualité du pays mais surtout une occasion pour l’association Karoual d’affirmer leur soutien aux autorités en place. Pour le président de Karoual Renouveau, ‘les militaires’ méritent l’accompagnement et le soutien du peuple malien. A ses dires, les actions en cours présagent la concrétisation du ‘Mali Kura’ souhaité par les maliens. Selon le président El Hadji Abdou Touré, le président de la Transition, le colonel Assimi Goïta, est digne de confiance, et il mérite l’accompagnement et le soutien de l’ensemble des fils du pays pour amener le bateau Mali à bon port. Et pour se faire, Monsieur Touré assuré, que son association ne ménagerait aucun effort pour réunir les cœurs et les esprits pour soutenir la Transition. « Nous allons rassembler les jeunes, les femmes et hommes pour soutenir les efforts de cette transition » dira-t-il. Parlant du Premier ministre Choguel Kokalla Maïga, le président de l’association Karoual Renouveau, lui reconnaît des qualités pour l’avoir eu comme camarade de lutte au sein du M5-RFP. S’agissant de l’échéance de la Transition, le calendrier des élections ainsi que l’orientation sécuritaire, El Hadji Touré estime qu’il faut avoir foi à la vision et aux actions des autorités aux affaires. C’est dans ce sens, que l’association Karoual Renouveau invite à une grande mobilisation pour soutenir la Transition. Les problématiques de l’impunité, la cherté de la vie, la corruption et le chômage des jeunes ont été soulignées par les intervenants. Qui chargent leur président de porter leur message aux hautes autorités.

Khadydiatou SANOGO/maliweb.net

